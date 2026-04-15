Росія знову атакувала дунайські порти

У ніч на 15 квітня російські війська знову атакували портову інфраструктуру України на Дунаї, завдавши пошкоджень об’єктам логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Адміністрації морських портів України.

Внаслідок обстрілів пошкоджено виробничі та складські приміщення, а також адміністративну будівлю. На окремих об’єктах виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. За попередніми даними, постраждалих немає, тривають роботи з відновлення інфраструктури.

Попри регулярні атаки, дунайські порти продовжують роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність експортної логістики. Цей напрям залишається критично важливим для зовнішньої торгівлі, зокрема аграрного експорту.

Атаки на портову інфраструктуру підвищують операційні ризики для бізнесу та створюють додатковий тиск на логістичні ланцюги, однак сектор зберігає функціональність завдяки адаптації процесів і підвищеним заходам безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту, що призвело до пошкодження об’єктів портової інфраструктури та цивільного судна.