Порт в Ізмаїлі зазнав удару: пошкоджено інфраструктуру та цивільне судно

Атака на порт Ізмаїла / Урядовий портал

В Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту, що призвело до пошкодження об’єктів портової інфраструктури та цивільного судна. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМПУ.

Ворог продовжує атаки на портову інфраструктуру Одещини.

Цієї ночі в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та цивільне судно. На судні та у складських приміщеннях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків інциденту. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, Одеський морський порт підписав меморандум про співпрацю з портом Клайпеда. Документ передбачає розвиток партнерства, обмін досвідом та підтримку роботи портової інфраструктури в умовах війни.

Автор:
Ольга Опенько