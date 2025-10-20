США выступили против использования замороженных активов РФ для займа Украины на €140 млрд

Соединенные Штаты отказываются присоединиться к инициативе ЕС по использованию замороженных активов Центробанка РФ в качестве обеспечения для привлечения займа Украине в €140 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Как сообщают источники, знакомые с переговорами, американские официальные лица во время встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским коллегам о своем нежелании поддержать план ЕС на этом этапе.

Главные причины сопротивления США:

Риски для стабильности рынка: По словам одного из источников, США ссылаются на возможные риски для мировой финансовой стабильности, которые могут вызвать использование замороженных активов в качестве залога.

По словам одного из источников, США ссылаются на возможные риски для мировой финансовой стабильности, которые могут вызвать использование замороженных активов в качестве залога. Уклонение от обязательств: Другой источник утверждает, что Вашингтон на данном этапе просто уклоняется от взятия на себя обязательства.

Решение США является значительной неудачей для Европейской комиссии, которая готовит детальный проект механизма в надежде получить одобрение лидеров ЕС уже на саммите в Брюсселе на этой неделе.

Позиция G7

Несмотря на то, что большинство из 280 миллиардов евро замороженных российских активов сохраняются в Европе (преимущественно в бельгийском Euroclear), Бельгия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также выражают серьезную обеспокоенность. Скептики, в частности в Бельгии, предупреждают о рисках судебных исков со стороны Москвы, дестабилизации европейского финансового центра и даже потенциальном ослаблении евро.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что поддерживает идею использования активов в качестве залога, но отметила жизненную важность совместного подхода всех стран, обладающих активами.

Европейские чиновники выразили разочарование позицией США, особенно ввиду того, что администрация президента Дональда Трампа ранее призвала ЕС активнее использовать российские средства. Хотя объем российских активов, замороженных в США, минимален (около $5 млрд), поддержка Вашингтона была бы ключевым положительным сигналом для всей G7.

Как пишет Bloomberg, сопротивление США совпадает с возобновлением дипломатических усилий Белого дома по прекращению боевых действий. На минувшей неделе президент Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского и объявил о планах в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Репарационный кредит от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине так называемого "репарационного кредита". Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время, потенциальное утверждение репарационного кредита от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

В то же время, ICU обращает внимание на обратную сторону инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.