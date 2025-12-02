Европейский центральный банк отказался поддержать "репарационный кредит" Украине: причины

Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии выплаты так называемого "репарационного кредита" Украине на сумму 140 миллиардов евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что страны ЕС должны предоставить государственные гарантии, чтобы распределить риски возврата "репарационного кредита". Однако, по мнению представителей Европейской комиссии, страны-члены не смогут оперативно собрать необходимые средства. Поэтому чиновники Европейской комиссии обратились в ЕЦБ с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов РФ.

ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Европейской комиссии выходит за пределы мандата банка. Там считают, что такое предложение равнозначно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку центральный банк будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.

Эта практика, которую экономисты называют "монетарным финансированием", запрещена в договорах ЕС, поскольку она может привести к высокой инфляции и потере доверия регулятору.

Сообщается, что в ответ на позицию ЕЦБ Еврокомиссия начала разработку альтернативных предложений, обеспечивающих временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро.

Бельгия заблокировала решение ЕС

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия планирует представить юридическое предложение, которое должно было снять беспокойство Бельгии и разрешить использовать эти активы в 2026–2027 годах в поддержку Украины.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.