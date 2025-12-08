Як запровадження ПДВ для ФОПів може позначитися на українському IT-секторі

Наприкінці листопада цього року Україна та МВФ узгодили нову 4-річну кредитну програму на понад $8 млрд. Однак одна з її умов спричинила значний суспільний резонанс — запровадження ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. В IT-галузі вже лунають застереження: додатковий податковий тиск може стимулювати нову хвилю релокації спеціалістів і повернення частини бізнесу в тінь.

У коментарях Delo.ua голови українських IT-компаній поділилися своїм баченням цієї ініціативи та оцінили її можливий вплив на галузь і економіку.

Чи введуть ПДВ для ФОПів уже наступного року

СЕО IT-компанії Linkos Group Олеся Білоусова розповіла Delo.ua, що останні тижні бізнес-спільнота активно обговорює питання: чи введуть ПДВ для ФОП із доходом понад 1 млн грн уже у 2026 році.

Як керівник компанії, яка працює на стику податкових сервісів, електронного документообігу та облікових систем, Білоусова зазначає, що наступного року ПДВ не введуть із кількох причин. Зокрема, технічно — це нереально реалізувати за один рік

За її словами, щоб запустити ПДВ для сотень тисяч ФОП, держава має зробити колосальний обсяг роботи:

переглянути модель єдиного податку й фактично об’єднати групи ФОП;

переписати законодавство і погодити його з усією системою адміністрування податків;

затвердити нові форми накладних, звітів та реєстрів;

оновити програмне забезпечення податкової, включно з API, довідниками, формами та шаблонами;

підготувати обліковий софт та бухгалтерів;

забезпечити серверну інфраструктуру для мільйонів додаткових ПДВ-накладних щомісяця.

"По-друге, бізнес і ринок сервісів не готові до такого темпу Linkos Group щодня працює з ЕДО, РРО, ПДВ-накладними, інтеграціями. Ми дуже добре розуміємо навантаження, яке створює будь-яка масштабна податкова реформа", — наголошує СЕО Linkos Group.

Вона додає, що податок на додану вартість (ПДВ) для мікробізнесу потребує:

часу на навчання,

адаптації програм,

перебудови процесів у державі та в бізнесі(ФОП повинні зрозуміти правила гри)

Державні проєкти такого масштабу готуються мінімум 2–3 роки.

По-третє, за словами Білоусової, масове ПДВ у 2026 році призведе до колапсу систем. Вона стверджує, що якщо завтра сотні тисяч ФОП почнуть реєструвати ПДВ-накладні, податкова інфраструктура цього не витримає.

"Системи ЕДО, РРО, ПЗ ДПС — усе це потребує масштабної модернізації в комплексі. Ми це бачимо і як розробники, і як інтегратори. Тому рішення про масовий ПДВ у 2026 — це було б самогубство для податкової інфраструктури", — підкреслює Олеся Білоусова.

Також вона додає, що введення ПДВ для ФОПів уже закладено у Національній стратегії доходів до 2030 року, але немає умови щодо негайного запровадження. Також Білоусова нагадує, що в рамках стратегії відбудеться:

об’єднання груп ФОП;

перехід на податок у % від доходу;

можливий поступовий перехід до ПДВ.

"ПДВ для ФОП буде. Але у 2026 році — ні. Реалістичний сценарій — поступовий перехід з 2028 року, після об’єднання груп ФОП та модернізації податкової інфраструктури", — зауважує вона.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі ЗМІ заявив, що змін в системі оподаткування в Україні не уникнути. Проте введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з річним оборотом, що перевищує 1 млн грн, очікується у 2027 році.

У чому суть податкових змін і чи зачеплять вони всю ІТ-галузь

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі пояснив, що ключова вимога МВФ — припинити використання спрощеної системи великим бізнесом як схеми для мінімізації податків. Одне з положень передбачає: ФОПи на спрощенці з річним доходом понад 1 млн грн мають ставати платниками ПДВ.

Оскільки ФОПи першої групи за законодавством не можуть мати такі обороти, нові правила фактично зачеплять переважну більшість підприємців другої та третьої груп.

Окрім ПДВ-нововведення, Фонд наполягає на запровадженні чітких критеріїв трудових відносин. Якщо взаємодія між компанією та ФОПом формально виглядає як робота найманого працівника, держава зобов’яже бізнес оформлювати такі відносини офіційно. Це має зменшити маскування штатних співробітників під підрядників і підвищити прозорість ринку праці.

CEO GigaCloud Назарій Курочко у коментарі Delo.ua зазначає, що його компанія, як резиденти Дія.City, вже декілька років працює в податковій моделі, де співпраця з ФОПами фактично втрачає сенс. На його думку, сама модель працевлаштування в IT-сфері як ФОП, хоч довгий час і була популярною, проте зараз стає неефективною.

"Сьогодні держава створила для резидентів Дія.City умови, за яких вигідніше наймати людей у штат або працювати з ними за гіг-контрактами. За таких правил формат "співробітник-ФОП" просто не є економічно доцільним", — підкреслює Курочко.

Також він пояснює, що додатково законодавство обмежує роботу з ФОПами як із постачальниками: не більше 20% витрат компанії можуть припадати на оплату послуг ФОПів.

"Тому ми давно скоротили таку співпрацю. У ситуації вибору між ФОП-платником єдиного податку (без ПДВ) і платником податків на загальній системі, ми обираємо другого, навіть якщо його послуги трохи дорожчі", — каже Назарій Курочко.

Які існують ризики від запровадження ПДВ для ФОПів

Втім, Курочко розповідає, що є сфери, які можуть серйозно постраждати. Насамперед, продовжує підприємець, це незалежні IT-фахівці, які працюють на аутсорсі з кількома компаніями. Для них дохід понад один млн гривень на рік є надто низьким, через що вимога реєструвати ПДВ може змусити їх шукати непрозорі схеми.

"Це ризик для конкурентоспроможності українського ІТ. Також зміни торкнуться чесного малого бізнесу в суміжних галузях, тих, у кого ми як компанія закуповуємо товари чи послуги", — стверджує він.

Курочко наголошує, що зростання адміністративного навантаження неминуче підштовхне частину ФОПів підвищувати ціни, що позначиться і на індустрії загалом. Він також запевняє, що ввести подібну ініціативу наступного року просто не встигнуть, адже необхідні нормативні зміни, адаптація програмного забезпечення ДПС і перехідні періоди.

Олеся Білоусова серед головних ризиків для мікробізнесу від податкової реформи, яка запроваджує ПДВ для ФОПів із річним оборотом у 1 млн грн, називає можливе різке зростання тінізації, падіння підтримки влади, напругу в умовах воєнної економіки. Вона підсумовує, що на запровадження такої ініціативи потрібно чимало часу для пропрацювання фінального документа, аби значно знизити ризики для бізнесу.

