Лідерство майбутнього в IT: які навички та якості потрібні техлідерам у найближчому майбутньому

“Бог створив людей, а винахідник генеративного ШІ зробив їх рівними”. Ця алюзія на відомий американський вислів добре ілюструє сьогоднішню реальність. Двісті років тому револьвер Кольта змінив баланс сил у суспільстві. Сьогодні подібну роль виконує штучний інтелект: він зрівняв можливості доступу до знань, інструментів і рішень.

Тепер будь-хто може скористатися AI, щоб створювати тексти, аналізувати дані, автоматизувати процеси, створювати бізнес-моделі. Але як і зі зброєю, питання не в доступі, а в умінні користуватися.

Сьогодні кожен лідер мусить мислити як технологічний лідер. Хтось інтегрує AI у щоденну роботу, а хтось — у стратегію розвитку компаній і цілих індустрій. Глибина цього лідерства різна, але вектор один.

Базова AI-грамотність поза кодом приходить на зміну цифровій як новий гігієнічний мінімум. Уміння проєктувати робочі процеси з AI-агентами, ставити задачі моделям, вводити верифікаційні петлі та метрики якості/упередженості. За дослідженнями McKinsey, компанії, що переробляють процеси під genAI і ставлять керівників на ролі AI-governance, швидше бачать вплив на P&L.

Кожна компанія, команда чи бренд, який хоче процвітати, не може дозволити собі такої розкоші як бути відірваним від AI. Клієнти вже живуть у світі, де штучний інтелект став частиною їхніх очікувань. І якщо ви будуєте цінність — продукт, послугу чи сервіс — вона неминуче має враховувати цю нову реальність.

Prompt Engineer VS Prompt Engineering

Справжній виклик для лідерів — навіть не сам факт появи генеративного штучного інтелекту, а темп змін, у якому ми живемо. Навіть Аліса Льюіса Керола із толерантністю до швидких і абсурдних змін, була б здивована.

Професії з’являються і зникають буквально за рік, а технології, які вчора здавались game-changing, сьогодні на відстані кліку в браузері чи в поштовому сервісі.

“Робота з AI, яка приносить до $335 тисяч — і для цього не потрібна освіта комп’ютерного інженера” (TIME) — у 2023–2024 роках глобальні медіа та аналітики пророкували появу нової професії — Prompt Engineer. Чарівна пігулка, спеціаліст, який буде “дресирувати” GenAI, аби той працював для бізнесу.

Яка реальність? Ця професія змінила форму ледве народившись, бо, як ми визначили на початку, шанси всіх зрівнялися і будь-хто може отримати доступ до останньої версії GPT-5. Але: навичка Prompt Engineering стала ключовою для кожного knowledge worker у 2025-му році.

Кожен лідер сьогодні — це промт інженер як такий

ІТ-лідери входять у епоху, де AI — не опція, а інфраструктура. Що це означає на практиці? Звісно, не те, що керівники мають програмувати мікроконтролери у вільний час. Перемагають не ті, хто пише більше коду, а ті, хто прагматично та емпатично будує системи. Мінімум, який мусить вміти сучасний лідер, — створювати простих AI-агентів, розуміти принципи автоматизації, уміти тестувати й застосовувати готові моделі під свої задачі.

В межах нашої EdTech-екосистеми ми пройшли цей зсув на кількох рівнях. Усередині компанії автоматизували частину ключових операційних процесів. Сьогодні це вісім ключових функцій: від автоматизації перевірки домашніх завдань і первинного аналізу відгуків користувачів до AI-асистентів, які допомагають викладачам і студентам. У освітніх продуктах ми інтегрували окремі AI-модулі та запустили AI-лінійку: від освіти для дорослих (GoIT) до вищої технологічної освіти для техлідерів (Neoversity). Ми зробили стратегічний поворот від IT до AI, і сьогодні наші співробітники проходять корпоративне навчання з використання AI-інструментів та промпт-інжинірингу. Ми дотримуємось принципу “practice what we preach”.

Це відображає ще одну ключову навичку: справжній техлідер не зупиняється. Він танцює у ритмі змін, бо вже не може інакше. І це добре видно на прикладі наших студентів: більша частина випускників магістерської програми Neoversity починали свій професійний шлях кілька років тому в GoIT. Потім перейшли на нові посади, а останні 2 роки продовжували здобувати фундаментальну освіту в Neoversity. Дехто під час випуску одразу попросив відкрити додаткові курси, аби продовжити вчитися і розвиватися.

Щоб не збитися з цього ритму змін, потрібна філософія life long learning — постійне навчання, експерименти, готовність пробувати нове. Підхоплювати цей ритм стає вищою майстерністю.

Is AI enough?

Якщо коротко, ні. Самих технологій недостатньо. За останній рік в компанії з’явилися нові операційні функції й стратегічні фокуси, ми запускали кілька нових продуктів паралельно. Але для успіху в глобальному вимірі володіння базовою ШІ-грамотністю і промт інжинірингом нічого не гарантує. Натомість тільки підсилюється значення soft skills.

AI без системного мислення — це як потужна зброя у непідготовлених руках: може швидше зашкодити, аніж принести користь. За даними McKinsey, близько 80% компаній, які вже впровадили generative AI, не бачать суттєвого впливу на свої фінансові результати. Причина проста: більшість компаній зупиняються на технології, але не змінюють процеси й підходи до управління.

World Economic Forum у своєму Future of Jobs Report 2025 прогнозує, що майже 40% актуальних сьогодні навичок втратять значення до 2030 року. І поряд із AI та технологічною грамотністю у списку критично важливих навичок стоять аналітичне мислення, адаптивність, креативність і лідерство.

Тож, що у підсумку? Лідер майбутнього — це той, хто поєднує кілька ролей і навичок:

Техлідер за замовчуванням. Людина, яка володіє базовою AI-грамотністю, розуміє принципи роботи моделей і вміє інтегрувати їх у свою сферу. Prompt Engineer. Не як професія, а як базова навичка: вміння ставити точні запитання й правильно "розмовляти" з AI. Це ключова компетенція knowledge worker у 2025 році. Product Manager. Лідер, який бачить велику проблему, переводить її у формат бізнес-цілей і створює продукт, що має цінність для клієнтів і приносить результат компанії. Емпат. Технології не відміняють людську природу, вони лише підсилюють значення розуміння людей. Менеджер мультиагентних команд. Команди майбутнього складаються не лише з людей, а й з AI-агентів. Лідер має організувати їхню взаємодію так, щоб технології підсилювали людей, а люди спрямовували технології.

AI змінює правила гри й переписує вимоги до нього. Лідер майбутнього — це не одна роль, а набір компетенцій. Це технологічний стратег, який вміє управляти змінами. І це емпат, який здатен вести команду в нову епоху.

Які якості я особисто розвиваю в собі як лідер, щоб бути готовим до майбутніх викликів?

UX (User Experience) — виявлення і розуміння реальних потреб і болей клієнтів через аналітику та customer development. Business acumen — здатність приймати рішення, грунтуючись на фінансових, стратегічних та операційних цілях компанії. AI literacy — здатність рухатись командою від написання промптів до AI-асистентів, а потім до використання AI-агентів та мультиагентів задля задоволення потреб клієнтів та досягнення цілей компанії.

Якщо ви хочете залишатися лідером у 2030 році, почніть із AI-грамотності. Бо вже завтра це стане базовою умовою конкурентоспроможності на глобальному ринку.