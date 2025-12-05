Лидерство будущего в IT: какие навыки и качества нужны техлидерам в ближайшем будущем

"Бог создал людей, а изобретатель генеративного ИИ сделал их равными". Эта аллюзия на известное американское изречение хорошо иллюстрирует сегодняшнюю реальность. Двести лет назад револьвер Кольта изменил баланс сил в обществе. Сегодня подобную роль выполняет искусственный интеллект: он сравнил возможности доступа к знаниям, инструментам и решениям.

Теперь кто-либо может воспользоваться AI, чтобы создавать тексты, анализировать данные, автоматизировать процессы, создавать бизнес-модели. Но, как и с оружием, вопрос не в доступе, а в умении пользоваться.

Сегодня каждый лидер должен мыслить как технологический лидер. Кто-то интегрирует AI в ежедневную работу, а кто-то в стратегию развития компаний и целых индустрий. Глубина этого лидерства разная, но вектор один.

Базовая AI-грамотность вне кода приходит на смену цифровой как новый гигиенический минимум. Умение проектировать рабочие процессы с AI-агентами, ставить задачи моделям, вводить верификационные петли и метрики качества/предвзятости. По исследованиям McKinsey, компании, перерабатывающие процессы под genAI и ставящие руководителей в роли AI-governance, скорее видят влияние на P&L.

Каждая компания, команда или бренд, который хочет преуспеть, не может позволить себе такой роскоши как быть оторванным от AI. Клиенты уже живут в мире, где искусственный интеллект стал частью их ожиданий. И если вы строите ценность – продукт, услугу или сервис – она неизбежно должна учитывать эту новую реальность.

Prompt Engineer VS Prompt Engineering

Настоящий вызов лидерам — даже не сам факт появления генеративного искусственного интеллекта, а темп изменений, в котором мы живем. Даже Алиса Льюиса Кэрола с толерантностью к быстрым и абсурдным изменениям была бы удивлена.

Профессии появляются и исчезают буквально через год, а технологии, которые вчера казались game-changing, сегодня на расстоянии клика в браузере или почтовом сервисе.

"Работа с AI, которая приносит до $335 тысяч — и для этого не нужно образование компьютерного инженера" (TIME) — в 2023–2024 годах глобальные медиа и аналитики прочили появление новой профессии — Prompt Engineer. Очаровательная таблетка, специалист, который будет дрессировать GenAI, чтобы тот работал для бизнеса.

Какая реальность? Эта профессия изменила форму едва родившись, потому что, как мы определили в начале, шансы всех сравнялись и любой может получить доступ к последней версии GPT-5. Но: навык Prompt Engineering стал ключевым для каждого knowledge worker в 2025 году.

Каждый лидер сегодня – это промт инженер как таковой

ИТ-лидеры входят в эпоху, где AI – не опция, а инфраструктура. Что это значит на практике? Конечно, не то, что руководители должны программировать микроконтроллеры в свободное время. Побеждают не те, кто пишет больше кода, а те, кто прагматично и эмпатично строит системы. Минимум, который должен уметь современный лидер, создавать простых AI-агентов, понимать принципы автоматизации, уметь тестировать и применять готовые модели под свои задачи.

В рамках нашей EdTech-экосистемы мы прошли этот сдвиг на нескольких уровнях. Внутри компании автоматизирована часть ключевых операционных процессов. Сегодня это восемь ключевых функций: от автоматизации проверки домашних заданий и первичного анализа отзывов пользователей до AI-ассистентов, помогающих преподавателям и студентам. В образовательных продуктах мы интегрировали отдельные AI-модули и запустили AI-линейку: от образования для взрослых (GoIT) до высшего технологического образования для техлидеров (Neoversity). Мы совершили стратегический поворот от IT к AI, и сегодня наши сотрудники проходят корпоративное обучение по использованию AI-инструментов и промпт-инжиниринга. Мы придерживаемся принципа “practice what we preach”.

Это отражает еще один ключевой навык: настоящий техлидер не останавливается. Он танцует в ритме перемен, потому что не может иначе. И это хорошо видно на примере наших студентов: большинство выпускников магистерской программы Neoversity начинали свой профессиональный путь несколько лет назад в GoIT. Затем перешли на новые должности, а последние 2 года продолжали получать фундаментальное образование в Neoversity. Некоторые во время выпуска сразу попросили открыть дополнительные курсы, чтобы продолжить учиться и развиваться.

Чтобы не сбиться с этого ритма перемен, нужна философия life long learning – постоянное обучение, эксперименты, готовность пробовать новое. Подхватывать этот ритм становится высшим мастерством.

Is AI enough?

Если коротко, нет. Самих технологий недостаточно. За последний год у компании появились новые операционные функции и стратегические фокусы, мы запускали несколько новых продуктов параллельно. Но для успеха в глобальном измерении владение базовой ШИ-грамотностью и промт инжинирингом ничего не гарантирует. Вместо этого усиливается значение soft skills.

AI без системного мышления — это как мощное оружие в неподготовленных руках: может скорее повредить, чем принести пользу. По данным McKinsey, около 80% компаний, уже внедривших generative AI, не видят существенного влияния на свои финансовые результаты. Причина проста: большинство компаний останавливаются на технологии, но не меняют процессы и подходы к управлению.

World Economic Forum в своем Future of Jobs Report 2025 прогнозирует, что почти 40% актуальных сегодня навыков потеряют значение к 2030 году. Наряду с AI и технологической грамотностью в списке критически важных навыков стоят аналитическое мышление, адаптивность, креативность и лидерство.

Итак, что в итоге? Лидер будущего – это тот, кто сочетает несколько ролей и навыков:

Техлидер по умолчанию. Человек, обладающий базовой AI грамотностью, понимает принципы работы моделей и умеет интегрировать их в свою сферу. Prompt Engineer. Не как профессия, а как базовый навык: умение задавать точные вопросы и правильно "разговаривать" с AI. Это ключевая компетенция knowledge worker в 2025 году. Product Manager. Лидер, видящий большую проблему, переводит ее в формат бизнес-целей и создает продукт, имеющий ценность для клиентов и приносящий результат компании. Эмпат. Технологии не отменяют человеческую природу, они лишь усиливают значение понимания людей. Менеджер мультиагентных команд. Команды будущего состоят не только из людей, но и из AI-агентов. Лидер должен организовать их взаимодействие так, чтобы технологии усиливали людей, а люди направляли технологии.

AI изменяет правила игры и переписывает требования к нему. Лидер будущего – это не одна роль, а набор компетенций. Это технологический стратег, умеющий управлять изменениями. И это эмпат, способный вести команду в новую эпоху.

Какие качества я лично развиваю в себе как лидер, чтобы быть готовым к будущим вызовам?

UX (User Experience) - выявление и понимание реальных потребностей и болей клиентов через аналитику и customer development. Business acumen – способность принимать решения, основываясь на финансовых, стратегических и операционных целях компании. AI literacy — способность двигаться командой от написания промптов к AI-ассистентам, а затем к использованию AI-агентов и мультиагентов для удовлетворения потребностей клиентов и достижения целей компании.

Если вы хотите оставаться лидером в 2030 году, начните с AI грамотности. Потому что завтра это станет базовым условием конкурентоспособности на глобальном рынке.