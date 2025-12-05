Запланована подія 2

НДС для ФЛП на упрощенной системе: в Минфине объяснили возможные изменения в налогообложении предпринимателей

бизнесмен, калькулятор, ноутбук, документы
В Минфине объяснили возможные изменения в налогообложении предпринимателей / Freepik

Правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании для уменьшения налоговых выплат. Министерство финансов Украины открыто для наработки комплексного решения по НДС для ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Эта инициатива будет реализовываться вместе с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами. В ведомстве отметили, что главная цель инициативы состоит в том, чтобы выровнять правила игры и закрыть "лазейки" для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса и "серого" импорта.

"Речь идет не об автоматической отмене льгот, а о сбалансированном подходе: усилить борьбу с теневыми схемами и одновременно защитить добросовестный малый бизнес, упростив для него администрирование и отчетность", - отметили в министерстве.

Важно, что введение возможных изменений рассматривается не раньше 2027 года. Этот промежуток времени будет использован для доработки решений, проведения публичных консультаций и подготовки предпринимателей к нововведениям. Задачей этого процесса является объединение бизнеса, ФЛП, аналитических центров и общества, чтобы сломать теневые схемы и обеспечить стабильные ресурсы для обороны и восстановления без дополнительного давления на потребителя и честных предпринимателей.

Следует заметить, что для открытия новой программы финансирования для Украины более чем на 8 млрд долларов МВФ требует расширить налоговую базу, которая будет охватывать доходы от онлайн-операций, и отменить льготы по регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Автор:
Татьяна Ковальчук