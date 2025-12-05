ПДВ для ФОПів на спрощеній системі: у Мінфіні пояснили можливі зміни в оподаткуванні підприємців

Уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії для зменшення податкових виплат. Міністерство фінансів України відкрите до напрацювання комплексного рішення щодо ПДВ для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ця ініціатива буде реалізовуватися разом із бізнесом, профільними асоціаціями та експертами. У відомстві зазначили, що головна мета ініціативи полягає у тому, щоб вирівняти правила гри та закрити "лазівки" для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу та "сірого" імпорту.

"Йдеться не про автоматичне скасування пільг, а про збалансований підхід: посилити боротьбу з тіньовими схемами та одночасно захистити сумлінний малий бізнес, спростивши для нього адміністрування та звітність", — зазначили у міністерстві.

Важливо, що запровадження можливих змін розглядається не раніше 2027 року. Цей часовий проміжок буде використаний для доопрацювання рішень, проведення публічних консультацій і підготовки підприємців до нововведень. Завданням цього процесу є об’єднання бізнесу, ФОПів, аналітичних центрів та суспільства, щоб зламати тіньові схеми та забезпечити стабільні ресурси для оборони і відновлення без додаткового тиску на споживача й чесних підприємців.

Варто зауважити, що для відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів МВФ вимагає розширити податкову базу, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, та скасувати пільги щодо реєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ).