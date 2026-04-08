Свириденко ожидает снижение цен на топливо: АЗС должны отреагировать на удешевление нефти

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" по текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Delo.ua, об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Она напомнила, что в настоящее время фиксируется снижение котировок на нефть на основных биржах, что должно оказывать непосредственное влияние на цены на топливо в Украине.

Свириденко отметила, что государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и приступила к снижению цен. Руководитель правительства сообщила, что при сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение.

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что ситуация с наличием топлива в Украине остается стабильной.

"В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", - подытожила Свириденко.

Напомним, импорт дизельного горючего (ДТ) в Украину в марте 2026 года составил 577 тыс. т. Этот показатель на 27% выше февральского и на 12% превышает объемы марта прошлого года. В общем, это рекордный мартовский объем за последние пять лет.

При этом в начале апреля внешний рынок горючего продемонстрировал рекордные показатели, что повлекло за собой рост розничных цен в Украине. Наиболее существенно подорожало дизельное топливо.

Средняя стоимость бензина А-95 выросла на 1,26 грн/л (72,94 грн/л), а премиальный А-95+ подорожал на 1,36 грн/л (76,79 грн/л). Дизельное топливо прибавило 3,88 грн/л (87,90 грн/л), сжиженный газ увеличился на 1,98 грн/л (48,84 грн/л).