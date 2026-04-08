Свириденко очікує зниження цін на пальне: АЗС мають відреагувати на здешевлення нафти

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

Як повідомляє Delo.ua, про це вона написала у себе в Telegram-каналі.

Вона нагадала, що на наразі фіксується зниження котирувань на нафту на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.

Свириденко зауважила, що державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. Очільниця уряду повідомила, що при збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

"Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що ситуація з наявністю палива в Україні залишається стабільною.

"У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, імпорт дизельного пального (ДП) в Україну у березні 2026 року склав 577 тис. т. Цей показник на 27% вищий за лютневий і на 12% перевищує обсяги березня минулого року. Загалом це рекордний березневий обсяг за останні п’ять років.

При цьому на початку квітня зовнішній ринок пального продемонстрував рекордні показники, що спричинило зростання роздрібних цін в Україні. Найбільш суттєво подорожчало дизельне пальне.

Середня вартість бензину А-95 зросла на 1,26 грн/л (72,94 грн/л), а преміальний А-95+ подорожчав на 1,36 грн/л (76,79 грн/л). Дизельне пальне додало 3,88 грн/л (87,90 грн/л), скраплений газ збільшився на 1,98 грн/л (48,84 грн/л).