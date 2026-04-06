Імпорт дизелю в Україну встановив рекорд: обсяги постачання у березні зросли на 27%

Імпорт дизельного пального (ДП) в Україну у березні 2026 року склав 577 тис. т. Цей показник на 27% вищий за лютневий і на 12% перевищує обсяги березня минулого року. Загалом це рекордний березневий обсяг за останні п’ять років.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Консалтингова група "А-95".

Логістика імпорту змінилася через воєнний конфлікт на Близькому Сході та призупинення відвантажень великими постачальниками, зокрема Orlen. Частка південних маршрутів зросла з 27% до 48%, склавши 276 тис. т. Постачання із західного напрямку фізично скоротилися на 9% до 304 тис. т.

Польща залишилася важливим джерелом пального із обсягом 244 тис. т. Нестачу ресурсу від Orlen трейдери компенсували через термінал Дембогуже. Імпорт із Румунії зріс у 3,6 раза до 154 тис. т; поставки з Греції збільшилися на 36% до 119,3 тис. т.

Найбільшим постачальником ДП у березні була Польща / Інфографіка: Консалтингова група "А-95"

Головні компанії-імпортери

Кількість компаній-імпортерів зросла до 124. Лідером ринку є група ОККО, яка у березні продемонструвала зростання обсягів імпорту на 24%, збільшивши показник із 74,7 до 92,3. Другу позицію посіла компанія UPG із результатом 53,7, що на 3% менше за її лютневий показник у 55,0.

Третє місце зайняла компанія "Пейд", яка показала найбільш стрімку динаміку серед лідерів; її імпорт зріс на 126% та склав 51,1 порівняно з 22,6 у лютому. "Укрнафта" скоротила обсяги постачань на 16%, зафіксувавши у березні показник 47,3 після лютневих 56,5. П'ятірку замикає WOG із результатом 46,1, що свідчить про зниження обсягів на 9% відносно лютневого показника у 50,5.

"Попри небачену турбулентність на глобальному ринку через війну в Ірані українські трейдери збільшили постачання... Є всі підстави вважати, що квітень буде також досить напруженим, адже в Європі обмаль вільних ресурсів... умови контрактування потребують вдвічі більшого обсягу обігових коштів", — зазначили в "А-95".

Рекордний імпорт у березні зумовлений підготовкою аграрного сектору до посівної кампанії та необхідністю формування резервів на тлі нестабільності світових цін на нафту.

Нагадаємо, 3 квітня на світових енергетичних ринках зафіксовано новий рекорд вартості дизельного пального. На лондонській біржі ICE торги закрилися на позначці $1 521 за тонну, що на $155 більше за показник попереднього дня. На півдні Європи ціни (CIF) сягнули $1 617 за тонну, а загалом за березень вони зросли більш ніж удвічі.