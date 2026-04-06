Импорт дизеля в Украину установил рекорд: объемы поставок в марте выросли на 27%

Импорт дизельного горючего (ДТ) в Украину в марте 2026 года составил 577 тыс. т. Этот показатель на 27% выше февральского и на 12% превышает объемы марта прошлого года. В общем, это рекордный мартовский объем за последние пять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Консалтинговая группа " А-95 ".

Логистика импорта изменилась из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и приостановки отгрузок крупными поставщиками, в частности Orlen . Доля южных маршрутов возросла с 27% до 48%, составив 276 тыс. т. Снабжение с западного направления физически сократилось на 9% до 304 тыс. т.

Польша осталась важным источником горючего с объемом 244 тыс. т. Нехватку ресурса от Orlen трейдеры компенсировали из-за терминала Дембогуже. Импорт из Румынии вырос в 3,6 раза до 154 тыс. т; поставки из Греции возросли на 36% до 119,3 тыс. Т.

Крупнейшим поставщиком ГП в марте была Польша / Инфографика: Консалтинговая группа "А-95"

Главные компании-импортеры

Число компаний-импортеров возросло до 124. Лидером рынка является группа ОККО , которая в марте продемонстрировала рост объемов импорта на 24%, увеличив показатель с 74,7 до 92,3. Вторую позицию заняла компания UPG с результатом 53,7, что на 3% меньше ее февральского показателя в 55,0.

Третье место заняла компания "Пэйд", показавшая наиболее стремительную динамику среди лидеров; Ее импорт вырос на 126% и составил 51,1 по сравнению с 22,6 в феврале. "Укрнафта" сократила объемы поставок на 16%, зафиксировав в марте показатель 47,3 после февральских 56,5. Пятерку замыкает WOG с результатом 46,1, что свидетельствует о снижении объемов на 9% по отношению к февральскому показателю в 50,5.

"Несмотря на невиданную турбулентность на глобальном рынке из-за войны в Иране, украинские трейдеры увеличили поставки... Есть все основания полагать, что апрель будет также достаточно напряженным, ведь в Европе мало свободных ресурсов... условия контрактирования требуют вдвое большего объема оборотных средств", — отметили в "А-95".

Рекордный импорт в марте предопределен подготовкой аграрного сектора к посевной кампании и необходимостью формирования резервов на фоне нестабильности мировых цен на нефть.

Напомним, 3 апреля на мировых энергетических рынках зафиксирован новый рекорд стоимости дизельного горючего. На лондонской бирже ICE торги закрылись на отметке $1 521 за тонну, что на $155 больше показателя предыдущего дня. На юге Европы цены (CIF) достигли $1 617 за тонну, а за март они выросли более чем вдвое.