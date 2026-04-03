Мировой рынок дизеля установил новый рекорд: что происходит с ценами и прогноз для Украины

На мировых энергетических рынках зафиксирован новый рекорд стоимости дизельного горючего. На лондонской бирже ICE торги закрылись на отметке $1 521 за тонну, что на $155 больше показателя предыдущего дня. На юге Европы цены (CIF) достигли $1 617 за тонну, а за март они выросли более чем вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Влияние на украинский рынок

При текущей рыночной конъюнктуре себестоимость горючего на границе Украины оценивается в 95 грн/л. С учетом логистических затрат и наценок АЗС розничная цена может достигнуть 100 грн/л. По состоянию на начало апреля оптовые партии горючего уже торгуются в пределах 90-93,5 грн/л.

"Да, 100 будет не завтра, не через неделю, но тенденция очевидна и она прогрессирует по всей Европе, иногда заправки без горючего", — отмечает Куюн.

Он сравнивает текущую ситуацию с топливным кризисом 1970-х: "Это рекорд за последние... Я даже не знаю, были ли такие цены когда-то... Говорят, что-то похожее было в 1970-х".

Наличие горючего в Украине

Куюн считает, что, несмотря на рост цен, риска дефицита нефтепродуктов в Украине пока нет. В марте импорт составил рекордные с 2021 года 577 тыс. т, что сформировало значительные запасы на апрель. Кроме того, розничные сети уже законтрактовали необходимые объемы.

Несмотря на сложную ситуацию в странах Азии и Европы, где есть очереди на заправках, украинские сети обеспечены ресурсом.

"По бензинам запасы больше, чем на месяц (это поверх текущих поставок). Следовательно, горючее будет. Вопрос цены - открытый", - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что после полномасштабного вторжения РФ война на Ближнем Востоке создала для Украины новую реальность: резкий рост цен и риск нехватки горючего. Если ситуация с бензином оставалась относительно стабильной благодаря сложившимся запасам, то рынок дизельного горючего в течение месяца демонстрировал аномальные показатели.