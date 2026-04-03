Світовий ринок дизелю встановив новий рекорд: що відбувається з цінами та прогноз для України

На світових енергетичних ринках зафіксовано новий рекорд вартості дизельного пального. На лондонській біржі ICE торги закрилися на позначці $1 521 за тонну, що на $155 більше за показник попереднього дня. На півдні Європи ціни (CIF) сягнули $1 617 за тонну, а загалом за березень вони зросли більш ніж удвічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Вплив на український ринок

За поточної ринкової кон’юнктури собівартість пального на кордоні України оцінюється у 95 грн/л. З урахуванням логістичних витрат та націнок АЗС, роздрібна ціна може досягти 100 грн/л. Станом на початок квітня гуртові партії пального вже торгуються в межах 90-93,5 грн/л.

"Так, 100 буде не завтра, не за тиждень, але тенденція очевидна і вона прогресує по всій Європі, подекуди заправки без пального", — зазначає Куюн.

Він порівнює поточну ситуацію з паливною кризою 1970-х рокі: "Це рекорд за останні… Я навіть не знаю, чи були такі ціни колись… Кажуть, щось схоже було в 1970-х".

Наявність пального в Україні

Куюн вважає, що попри зростання цін, ризику дефіциту нафтопродуктів в Україні наразі немає. У березні імпорт становив рекордні з 2021 року 577 тис. т, що сформувало значні запаси на квітень. Крім того, роздрібні мережі вже законтрактували необхідні обсяги.

Незважаючи на складну ситуацію в країнах Азії та Європи, де спостерігаються черги на заправках, українські мережі забезпечені ресурсом.

"Щодо бензинів запаси більше, ніж на місяць (це поверх поточних постачань). Отже, пальне буде. Питання ціни – відкрите", — резюмував експерт.

Раніше повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення РФ війна на Близькому Сході створила для України нову реальність: різке зростання цін та ризик нестачі пального. Якщо ситуація з бензином залишалася відносно стабільною завдяки сформованим запасам, то ринок дизельного пального протягом місяця демонстрував аномальні показники.