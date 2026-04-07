Стрибок цін на АЗС: як змінилася вартість бензину, дизелю та автогазу за тиждень

На початку квітня зовнішній ринок пального продемонстрував рекордні показники, що спричинило зростання роздрібних цін в Україні. Найбільш суттєво подорожчало дизельне пальне, проте його вартість у мережах АЗС поки залишається нижчою за гуртові ціни.

Вартість імпортного скрапленого газу (LPG) після оголошення квітневих котирувань перевищила 1150 $/т (44,50 грн/л). Бензин також дорожчає, хоча демонструє більшу стабільність порівняно з іншими видами пального.

За перші шість днів квітня середня вартість бензину А-95 зросла на 1,26 грн/л (72,94 грн/л), а преміальний А-95+ подорожчав на 1,36 грн/л (76,79 грн/л). Дизельне пальне додало 3,88 грн/л (87,90 грн/л), скраплений газ збільшився на 1,98 грн/л (48,84 грн/л).

Гуртові ціни на пальне

Ситуація в гуртовому сегменті залишається напруженою. Ціни на бензин в гурті зросли на 0,59 грн/л (68,66 грн/л), тоді як дизель подорожчав одразу на 7,01 грн/л (92,86 грн/л). Такий стрибок зумовлений необхідністю наздогнати європейські котирування, які зросли на 203,75 $/т.

Через це маржинальність торгівлі дизелем у роздріб стала від’ємною, досягнувши показника мінус 3,16 грн/л. Гуртові ціни на автогаз додали 1500 грн/т (0,81 грн/л), що дещо покращило прибутковість цього сегменту для операторів АЗС.

Ситуація на АЗС

Найбільший приріст зафіксовано в мережі UPG, де ціна на дизель зросла на 6 грн/л (90,90 грн/л). Мережі ОККО та WOG почали рухатися асинхронно, додавши до ціни дизеля близько 4 грн/л (92 та 91,90 грн/л відповідно). У свою чергу державна компанія "Укрнафта" разом з U.GO втратили позиції цінових лідерів, піднявши вартість дизеля на 3,91 грн/л (87,90 грн/л). Мережі "Свої", SUNOIL та "Фактор" наразі пропонують нижчі ціни, ніж державний оператор.

Мережа "БРСМ-Нафта" наразі продає дизель у середньому по 87,99 грн/л, що на 4 грн/л більше, ніж наприкінці березня. Оператор намагається зберігати єдину цінову політику на "світлі" нафтопродукти по всій мережі: бензин коштує 69,99 грн/л (за винятком Чернігівської області — 67,99 грн/л); вартість скрапленого газу залежно від регіону коливається в межах 45,99–47,99 грн/л. Компанія утримує мінімальний позитивний рівень маржинальності в розмірі 1 грн/л.

"Авантаж 7" також продемонструвала зростання вартості дизельного пального на 4 грн/л, встановивши цінник на рівні 89,95 грн/л, що вище за середньоринковий показник. Водночас оператор став одним із небагатьох, хто зберіг ціну на бензин на позначці 70,95 грн/л. У сегменті скрапленого газу компанія входить до п'ятірки найдешевших пропозицій із ціною 46,95 грн/л.

Станом на 6 квітня співвідношення ціни бензину та газу сягнуло майже 67%, що є рекордним показником з 2024 року. Це створює передумови для зниження споживання газу та стимулює попит на бензин. Враховуючи від’ємну маржинальність дизеля та високу вартість пального в Європі, фахівці прогнозують подальше зростання цін. Очікується, що протягом квітня вартість дизельного пального може офіційно перетнути позначку 100 грн/л.

Нагадаємо, імпорт дизельного пального (ДП) в Україну у березні 2026 року склав 577 тис. т. Цей показник на 27% вищий за лютневий і на 12% перевищує обсяги березня минулого року. Загалом це рекордний березневий обсяг за останні п’ять років.