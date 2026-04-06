"Імпорт – це основа": СЕО мережі WOG Андрій Пивоварський пояснив підняття цін на АЗС

Розмитнена собівартість дизеля на польському кордоні вже сягнула 92 грн/л без урахування логістики, витрат автозаправних комплексів та операційних податків. Україна має майже повну залежність від імпорту світлих нафтопродуктів та скрапленого газу (LPG). Внутрішнє виробництво не є стабільним джерелом через постійні удари, тому основою ринку є імпорт.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО мережі WOG Андрій Пивоварський.

"Україна сьогодні має майже 100% залежність від імпорту світлих нафтопродуктів та LPG. Це ключовий постулат для розуміння поточної ситуації. Через постійні удари внутрішнє виробництво не є стабільним джерелом нафтопродукту. Сьогодні є — завтра виробництво може зупинитися на місяці. Планувати на цьому неможливо. Тому імпорт — це основа", — зазначив Пивоварський.

За його словами, собівартість пального залежить від світових цін та курсу гривні до долара і євро. Минулої п’ятниці вартість дизеля на біржі ICE в Лондоні закрилася на рівні понад 1520 доларів за тонну, що свідчить про дворазове зростання за березень. На польському кордоні розмитнена собівартість дизпального становить близько 92 грн/л. До цієї суми додаються витрати на логістику до Києва (2,5 грн/л); адміністративні витрати АЗК (3 грн/л); операційні податки (2,5–2,7 грн/л). У розрахунок не включено амортизацію; оборотний капітал; витрати на відновлення зруйнованої інфраструктури.

"При цьому в Україні ціни не виросли вдвічі за місяць. І держава, і бізнес розуміють чутливість ситуації та працюють над пом’якшенням цінового шоку", — наголосив СЕО мережі WOG.

Через війну та бюджетні обмеження Україна не може суттєво знизити ПДВ чи акцизи, як це роблять у Європі. Альтернативним механізмом підтримки став кешбек через застосунок "Дія".

Пивоварський вважає, що адміністративне обмеження цін є неефективним і призводить до дефіциту.

"Адміністративне обмеження цін — не варіант. Ми це вже проходили у 2022 році: результат — дефіцит. Зараз держава робить висновки і працює разом із ринком, щоб продукт був у наявності без обмежень", — підкреслив він.

Наразі держава та бізнес співпрацюють для забезпечення наявності пального на ринку. У разі подальшого зростання світових цін держава зберігає можливість перегляду податкових ставок.

" Навіть якщо частину інфраструктури регулярно знищують — будемо везти знову і знову… Але у держави завжди залишається "козир у рукаві" — зниження ПДВ та акцизу, якщо світові ціни продовжать зростати", — заявив Пивоварський.

Нагадаємо, імпорт дизельного пального (ДП) в Україну у березні 2026 року склав 577 тис. т. Цей показник на 27% вищий за лютневий і на 12% перевищує обсяги березня минулого року. Загалом це рекордний березневий обсяг за останні п’ять років.