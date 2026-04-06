"Импорт – это основа": СЕО сети WOG Андрей Пивоварский объяснил повышение цен на АЗС

Растаможенная себестоимость дизеля на польской границе уже достигла 92 грн/л без учета логистики, расходов автозаправочных комплексов и операционных налогов. У Украины почти полная зависимость от импорта светлых нефтепродуктов и сжиженного газа (LPG). Внутреннее производство не является стабильным источником из-за постоянных ударов, поэтому основой рынка является импорт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил СЕО сети WOG Андрей Пивоварский.

"Украина сегодня имеет почти 100% зависимость от импорта светлых нефтепродуктов и LPG. Это ключевой постулат для понимания текущей ситуации. Из-за постоянных ударов внутреннее производство не является стабильным источником нефтепродукта. Сегодня есть завтра производство может остановиться на месяце. Планировать на этом невозможно. Поэтому импорт — это основа", — отметил Пивоварский.

По его словам, себестоимость горючего зависит от мировых цен и курса гривны к доллару и евро. В прошлую пятницу стоимость дизеля на бирже ICE в Лондоне закрылась на уровне более 1520 долларов за тонну, что свидетельствует о двукратном росте за март. На польской границе растаможенная себестоимость дизтоплива составляет около 92 грн/л. К этой сумме добавляются расходы по логистике в Киев (2,5 грн/л); административные расходы АЗК (3 грн/л); операционные налоги (2,5–2,7 грн./л). В расчет не включена амортизация; оборотный капитал; расходы по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

"При этом в Украине цены не выросли вдвое за месяц. И государство, и бизнес понимают чувствительность ситуации и работают над смягчением ценового шока", - подчеркнул СЕО сети WOG.

из-за войны и бюджетные ограничения Украина не может существенно снизить НДС или акцизы, как это делают в Европе. Альтернативным механизмом поддержки стал кэшбек через приложение "Действие".

Пивоварский считает, что административное ограничение цен неэффективно и приводит к дефициту.

"Административное ограничение цен — не вариант. Мы это уже проходили в 2022 году: результат — дефицит. Сейчас государство делает выводы и работает вместе с рынком, чтобы продукт был налицо без ограничений", — подчеркнул он.

В настоящее время государство и бизнес сотрудничают для обеспечения топлива на рынке. При дальнейшем росте мировых цен государство сохраняет возможность пересмотра налоговых ставок.

"Даже если часть инфраструктуры регулярно уничтожают - будем везти снова и снова... Но у государства всегда остается "козырь в рукаве" - снижение НДС и акциза, если мировые цены продолжат расти", - заявил Пивоварский.

Напомним, импорт дизельного горючего (ДТ) в Украину в марте 2026 года составил 577 тыс. т. Этот показатель на 27% выше февральского и на 12% превышает объемы марта прошлого года. В общем, это рекордный мартовский объем за последние пять лет.