Прыжок цен на АЗС: как изменилась стоимость бензина, дизеля и автогаза за неделю

В начале апреля внешний рынок горючего продемонстрировал рекордные показатели, что повлекло за собой рост розничных цен в Украине. Наиболее существенно подорожало дизельное топливо, однако его стоимость в сетях АЗС пока остается ниже оптовых цен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Стоимость импортного сжиженного газа (LPG) после объявления апрельских котировок превысила 1150 $/т (44,50 грн/л). Бензин также дорожает, хотя показывает большую стабильность по сравнению с другими видами топлива.

За первые шесть дней апреля средняя стоимость бензина А-95 выросла на 1,26 грн/л (72,94 грн/л), а премиальный А-95+ подорожал на 1,36 грн/л (76,79 грн/л). Дизельное топливо прибавило 3,88 грн/л (87,90 грн/л), сжиженный газ увеличился на 1,98 грн/л (48,84 грн/л).

Оптовые цены на топливо

Ситуация в оптовом сегменте остается напряженной. Цены на бензин в группе выросли на 0,59 грн/л (68,66 грн/л), в то время как дизель подорожал сразу на 7,01 грн/л (92,86 грн/л). Такой скачок обусловлен необходимостью догнать выросшие на 203,75 $/т европейские котировки.

Поэтому маржинальность торговли дизелем в розницу стала отрицательной, достигнув показателя минус 3,16 грн/л. Оптовые цены на автогаз прибавили 1500 грн/т (0,81 грн/л), что несколько улучшило прибыльность этого сегмента для операторов АЗС.

Ситуация на АЗС

Наибольший прирост был зафиксирован в сети UPG, где цена на дизель выросла на 6 грн/л (90,90 грн/л). Сети ОККО и WOG начали двигаться асинхронно, прибавив к цене дизеля около 4 грн/л (92 и 91,90 грн/л соответственно). В свою очередь, государственная компания "Укрнафта" вместе с U.GO потеряла позиции ценовых лидеров, подняв стоимость дизеля на 3,91 грн/л (87,90 грн/л). Сети "Свои", SUNOIL и "Фактор" предлагают ниже цены, чем государственный оператор.

Сеть "БРСМ-Нефть" продает дизель в среднем по 87,99 грн/л, что на 4 грн/л больше, чем в конце марта. Оператор пытается сохранять единую ценовую политику на "светлые" нефтепродукты по всей сети: бензин стоит 69,99 грн/л (за исключением Черниговской области - 67,99 грн/л); стоимость сжиженного газа в зависимости от региона колеблется в пределах 45,99–47,99 грн/л. Компания удерживает минимальный положительный уровень маржинальности в размере 1 грн/л.

"Авантаж 7" также продемонстрировала рост стоимости дизельного горючего на 4 грн/л, установив ценник на уровне 89,95 грн/л, что выше среднерыночного показателя. В то же время, оператор стал одним из немногих, кто сохранил цену на бензин на отметке 70,95 грн/л. В сегменте сжиженного газа компания входит в пятерку самых дешевых предложений с ценой 46,95 грн/л.

По состоянию на 6 апреля соотношение цены бензина и газа составило почти 67%, что является рекордным показателем с 2024 года. Это создает предпосылки для снижения потребления газа и стимулирует спрос на бензин. Учитывая отрицательную маржинальность дизеля и высокую стоимость горючего в Европе, специалисты прогнозируют дальнейший рост цен. Ожидается, что в течение апреля стоимость дизельного горючего может официально пересечь отметку в 100 грн/л.

Напомним, импорт дизельного горючего (ДТ) в Украину в марте 2026 года составил 577 тыс. т. Этот показатель на 27% выше февральского и на 12% превышает объемы марта прошлого года. В общем, это рекордный мартовский объем за последние пять лет.