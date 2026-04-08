Кредитные компании начали использовать "Дію" для идентификации заемщиков

Небанковские финансовые учреждения могут использовать сервисы приложения “Дія” для идентификации и верификации клиентов при выдаче кредитов. Новый механизм позволяет получать данные из государственных реестров с пользовательского согласия, что должно повысить качество оценки кредитоспособности и безопасность финансовых операций.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Укрраина", со ссылкой на сообщение директора ООО "Потребительский центр" (ТМ "БыстроДеньги") Александр Холод.

"Дія" в кредитах

По его словам, соответствующий функционал уже запущен и работает на практике, а не остается на уровне планов. Рынок постепенно подключается к новым возможностям и некоторые компании уже используют их в своей деятельности.

Новый механизм предусматривает, в частности, мультишеринг – когда клиент в приложении "Действие" дает согласие на передачу своих документов кредитному учреждению для оценки платежеспособности.

Использование данных из государственных реестров позволяет финансовым компаниям более точно идентифицировать клиентов и проверять их кредитоспособность. Это снижает риски, ведь информация, предоставляемая заемщиками самостоятельно, может быть неполной, устаревшей или содержать ошибки.

Чтобы подключиться к сервисам "Дія", финансовая компания должна отвечать ряду требований: иметь лицензию, пройти проверку, заполнить необходимые анкеты и завершить процедуру авторизации. В случае ООО "Потребительский центр" этот процесс длился около одного месяца.

В перспективе функционал может быть расширен. В частности, рассматривается интеграция доступа к данным о статусе военнослужащих и ветеранов. Это позволит корректно использовать льготы и пересматривать процентные ставки по кредитам. Вопрос сейчас прорабатывается с участием Верховной Рады и Министерства цифровой трансформации.

По словам Александра Холода, со временем использование сервисов "Дія" может стать стандартной практикой для финансовых компаний – подобно тому, как сегодня используется BankID. Доступ к государственным реестрам, по его мнению, будет способствовать повышению качества и безопасности финансовых услуг.

Напомним, гривневое кредитование бизнеса и населения растут быстрыми темпами два года подряд и за 2025 год увеличились более чем на треть. В прошлом году кредитование стало стабильным источником прироста чистых активов банковского сектора.