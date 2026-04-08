Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кредитні компанії почали використовувати "Дію" для ідентифікації позичальників

кредити
Українські банки планують активніше видавати кредити / Pexels

Небанківські фінансові установи вже можуть використовувати сервіси застосунку “Дія” для ідентифікації та верифікації клієнтів під час видачі кредитів. Новий механізм дозволяє отримувати дані з державних реєстрів за згодою користувача, що має підвищити якість оцінки кредитоспроможності та безпеку фінансових операцій.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Укрраїна", з посиланням на повідомлення директора ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") Олександр Холод.

"Дія" у кредитах

За його словами, відповідний функціонал уже запущений і працює на практиці, а не залишається лише на рівні планів. Ринок поступово підключається до нових можливостей, і деякі компанії вже використовують їх у своїй діяльності.

Новий механізм передбачає, зокрема, мультишеринг - коли клієнт у застосунку "Дія" надає згоду на передачу своїх документів кредитній установі для оцінки платоспроможності.

Використання даних із державних реєстрів дозволяє фінансовим компаніям точніше ідентифікувати клієнтів і перевіряти їхню кредитоспроможність. Це знижує ризики, адже інформація, яку позичальники надають самостійно, може бути неповною, застарілою або містити помилки.

Щоб підключитися до сервісів "Дії", фінансова компанія повинна відповідати низці вимог: мати ліцензію, пройти перевірку, заповнити необхідні анкети та завершити процедуру авторизації. У випадку ТОВ "Споживчий центр" цей процес тривав близько одного місяця.

У перспективі функціонал можуть розширити. Зокрема, розглядається інтеграція доступу до даних про статус військовослужбовців і ветеранів. Це дозволить коректно застосовувати пільги та переглядати відсоткові ставки за кредитами. Питання наразі опрацьовується за участі Верховної Ради та Міністерства цифрової трансформації.

За словами Олександра Холода, з часом використання сервісів "Дії" може стати стандартною практикою для фінансових компаній - подібно до того, як сьогодні використовується BankID. Доступ до державних реєстрів, на його думку, сприятиме підвищенню якості та безпеки фінансових послуг.

Нагадаємо, гривневе кредитування бізнесу та населення зростають швидкими темпами два роки поспіль та за 2025 рік збільшилися більш ніж на третину. Минулого року кредитування стало стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору

Автор:
Ольга Опенько