Кредитні компанії почали використовувати "Дію" для ідентифікації позичальників

Небанківські фінансові установи вже можуть використовувати сервіси застосунку “Дія” для ідентифікації та верифікації клієнтів під час видачі кредитів. Новий механізм дозволяє отримувати дані з державних реєстрів за згодою користувача, що має підвищити якість оцінки кредитоспроможності та безпеку фінансових операцій.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Укрраїна", з посиланням на повідомлення директора ТОВ "Споживчий центр" (ТМ "ШвидкоГроші") Олександр Холод.

"Дія" у кредитах

За його словами, відповідний функціонал уже запущений і працює на практиці, а не залишається лише на рівні планів. Ринок поступово підключається до нових можливостей, і деякі компанії вже використовують їх у своїй діяльності.

Новий механізм передбачає, зокрема, мультишеринг - коли клієнт у застосунку "Дія" надає згоду на передачу своїх документів кредитній установі для оцінки платоспроможності.

Використання даних із державних реєстрів дозволяє фінансовим компаніям точніше ідентифікувати клієнтів і перевіряти їхню кредитоспроможність. Це знижує ризики, адже інформація, яку позичальники надають самостійно, може бути неповною, застарілою або містити помилки.

Щоб підключитися до сервісів "Дії", фінансова компанія повинна відповідати низці вимог: мати ліцензію, пройти перевірку, заповнити необхідні анкети та завершити процедуру авторизації. У випадку ТОВ "Споживчий центр" цей процес тривав близько одного місяця.

У перспективі функціонал можуть розширити. Зокрема, розглядається інтеграція доступу до даних про статус військовослужбовців і ветеранів. Це дозволить коректно застосовувати пільги та переглядати відсоткові ставки за кредитами. Питання наразі опрацьовується за участі Верховної Ради та Міністерства цифрової трансформації.

За словами Олександра Холода, з часом використання сервісів "Дії" може стати стандартною практикою для фінансових компаній - подібно до того, як сьогодні використовується BankID. Доступ до державних реєстрів, на його думку, сприятиме підвищенню якості та безпеки фінансових послуг.

Нагадаємо, гривневе кредитування бізнесу та населення зростають швидкими темпами два роки поспіль та за 2025 рік збільшилися більш ніж на третину. Минулого року кредитування стало стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору