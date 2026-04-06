За тиждень підприємці отримали майже чотири мільярди гривень пільгових кредитів

За минулий тиждень українські підприємці оформили 845 нових кредитів на суму 3,84 млрд грн. Загалом від початку 2026 року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес залучив 8,8 тис. кредитів на суму 40,1 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Найбільше кредитних коштів за цей період було отримано за такими напрямами:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 13,9 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 11,7 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 5,7 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів зафіксовано у сегменті кредитування бізнесу в зоні високого воєнного ризику, що склало 1,36 млрд грн або 35% усіх нових видач.

Від початку дії програми у лютому 2020 року видано 143,3 тис. кредитів на суму 500,1 млрд грн, з яких 410,5 млрд грн припадає на період воєнного стану.

До десятки лідерів за кількістю залучених коштів входять Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська області. Найактивніше програмою користуються підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є частиною політики "Зроблено в Україні". Для бізнесу в зонах високого воєнного ризику передбачено ставку на інвестиційні кредити у розмірі 1% річних протягом перших 5 років та 5% надалі. З 2024 року основними цілями програми є створення робочих місць; модернізація виробництва; енергозбереження; відбудова об’єктів, що були зруйновані через воєнні дії.

Нагадаємо, з 23 по 27 березня представники бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 1614 пільгових кредитів на загальну суму 5,8 млрд грн, від банків державного сектору економіки – 1182 кредити на 3,1 млрд грн.