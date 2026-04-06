За неделю предприниматели получили почти четыре миллиарда гривен льготных кредитов

За прошедшую неделю предприниматели оформили 845 новых кредитов / Shutterstock

За прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 845 новых кредитов на сумму 3,84 млрд. грн. В целом с начала 2026 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес привлек 8,8 тыс. кредитов на сумму 40,1 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Больше кредитных средств за этот период было получено по следующим направлениям:

  • кредитование в зоне высокого военного риска - 13,9 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности - 11,7 млрд грн;
  • инвестиционные проекты - 5,7 млрд грн.

Наиболее заметный рост по сумме выданных кредитов зафиксирован в сегменте кредитования бизнеса в зоне высокого военного риска, что составило 1,36 млрд грн или 35% всех новых выдач.

С начала действия программы в феврале 2020 года выдано 143,3 тыс. кредитов на сумму 500,1 млрд. грн., из которых 410,5 млрд. грн. приходится на период военного положения.

В десятку лидеров по количеству привлеченных средств входят Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская области. Активнее всего программой пользуются предприятия аграрного сектора, оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является частью политики "Сделано в Украине". Для бизнеса в зонах высокого военного риска предусмотрена ставка на инвестиционные кредиты в размере 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем. С 2024 года основными целями программы является создание рабочих мест; модернизация производства; энергосбережение; восстановление объектов, разрушенных из-за военных действий.

Напомним, с 23 по 27 марта представители бизнеса получили от 48 уполномоченных банков 1614 льготных кредита на общую сумму 5,8 млрд грн, от банков государственного сектора экономики - 1182 кредита на 3,1 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук