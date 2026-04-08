От памятника Ленину до фонтана: центр Киева превращают в безбарьерное общественное пространство

В центре Киева на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик планируют обновить общественное пространство, сделав его безбарьерным и удобным для всех пешеходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Киев обновляет исторический центр

Проект предусматривает обустройство территории по современным стандартам городской среды и принципам доступности. Его реализуют при участии меценатов, в частности, украинской фармацевтической компании Farmak.

После демонтажа памятника Ленину в 2013 году эта часть города долгое время оставалась недоступной для определенной категории пешеходов.

В частности, площадь перед Бессарабским рынком пока не используется как полноценное общественное пространство и не соответствует стандартам безбарьерности, ведь переход дороги возможен только через подземный переход, недоступный людям на инвалидных колясках, родителям с детскими колясками и другим группам.

В пределах проекта на площади обустроят озеленение, скамейки, освещение, удобные дорожки и символический фонтан. Фонтаны традиционно занимают особое место в архитектуре Киева: более ста лет назад чугунные фонтаны Термена устанавливали в городских парках, и впоследствии они стали неотъемлемой частью исторической среды столицы. Подобный элемент современного благоустройства уже появился на Владимирской горке, такой же предусмотрен и для этого пространства.

После обновления площадь станет удобной как для ежедневного передвижения, так и отдыха киевлян и гостей города. Проект согласовывали и одобряли несколько этапов, а конкурсная комиссия по привлечению инвесторов КГГА поддержала использование внебюджетных средств для его реализации.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала закупки через электронную систему Prozorro. Завершить работу планируют в следующем году.

