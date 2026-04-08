Від пам'ятника Леніну до фонтану: центр Києва перетворюють на безбар’єрний громадський простір

У центрі Києва на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик планують оновити громадський простір, зробивши його безбар’єрним та зручним для всіх пішоходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Київ оновлює історичний центр

Проєкт передбачає облаштування території за сучасними стандартами міського середовища та принципами доступності. Його реалізують за участі меценатів, зокрема української фармацевтичної компанії Farmak.

Зазначається, що після демонтажу пам’ятника Леніну у 2013 році ця частина міста довгий час залишалася недоступною для певної категорії пішоходів.

Зокрема, площа перед Бессарабським ринком наразі не використовується як повноцінний громадський простір і не відповідає стандартам безбар’єрності, адже перехід дороги можливий лише через підземний перехід, недоступний для людей на інвалідних візках, батьків із дитячими візочками та інших груп.

У межах проєкту на площі облаштують озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та символічний фонтан. Фонтани традиційно займають особливе місце в архітектурі Києва: понад століття тому чавунні фонтани Термена встановлювали в міських парках, і згодом вони стали невід’ємною частиною історичного середовища столиці. Подібний елемент сучасного благоустрою вже з’явився на Володимирській гірці, і такий же передбачено і для цього простору.

Після оновлення площа стане зручною як для щоденного пересування, так і для відпочинку киян та гостей міста. Проєкт погоджували та схвалювали у кілька етапів, а конкурсна комісія із залучення інвесторів КМДА підтримала використання позабюджетних коштів для його реалізації.

Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала закупівлі через електронну систему Prozorro. Завершити роботи планують у наступному році.

