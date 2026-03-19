Безбар’єрний простір у Києві: на Оболоні з’явиться новий парк за підтримки Вільнюса

У Києві на Оболоні облаштують сучасний безбар’єрний парк площею 2,5 га. Проєкт передбачає створення комфортної рекреаційної інфраструктури та реалізується за підтримки Вільнюса.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Парк на Оболоні модернізують

У Києві в Оболонському районі планують облаштувати сучасний безбар’єрний простір для відпочинку та прогулянок. Йдеться про південно-західну частину парку на вулиці Прирічній.

Проєкт охоплює територію площею близько 2,5 гектара. Тут передбачено створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення, облаштування прогулянкових маршрутів і зон відпочинку, а також встановлення лав, урн і велопарковок.

Крім того, заплановано монтаж зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки, встановлення автоматизованої системи поливу, укріплення укосів для запобігання ерозії та впровадження системи відеоспостереження з тривожними кнопками.

За словами Мондриївського, під час оновлення міських парків пріоритетом є створення доступного середовища для всіх категорій населення, зокрема людей старшого віку, родин із дітьми та осіб з інвалідністю.

Окрему увагу приділять озелененню території - висадженню дерев, кущів і декоративних рослин із максимальним збереженням природного ландшафту.

Реалізація проєкту відбувається у межах співпраці Києва та Вільнюса. Зокрема, передбачено будівництво пішохідного мосту через заводь, який стане символом партнерства між містами.

Фінансування здійснюється за підтримки мерії Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки. Загальний обсяг грантових коштів становить 600 тисяч євро.

Нагадаємо, два роки тому у Києві відкрили новий пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів