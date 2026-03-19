Безбарьерное пространство в Киеве: на Оболони появится новый парк при поддержке Вильнюса

В Киеве появится новый безбарьерный парк: что там обустроят

В Киеве на Оболони обустроят современный безбарьерный парк площадью 2,5 га. Проект предполагает создание комфортной рекреационной инфраструктуры и реализуется при поддержке Вильнюса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Парк на Оболони модернизируют

В Киеве в Оболонском районе планируется обустроить современное безбарьерное пространство для отдыха и прогулок. Речь идет о юго-западной части парка на улице Приречной.

Проект охватывает территорию площадью около 2,5 га. Здесь предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, обустройство прогулочных маршрутов и зон отдыха, а также установка скамеек, урн и велопарковок.

Кроме того, запланирован монтаж наружного освещения и декоративной подсветки, установка автоматизированной системы полива, укрепление откосов для предотвращения эрозии и внедрение системы видеонаблюдения с тревожными кнопками.

По словам Мондриевского, при обновлении городских парков приоритетом является создание доступной среды для всех категорий населения, в том числе людей постарше, семей с детьми и лиц с инвалидностью.

Особое внимание уделят озеленению территории – высадке деревьев, кустов и декоративных растений с максимальным сохранением природного ландшафта.

Реализация проекта проходит в рамках сотрудничества Киева и Вильнюса. В частности, предусмотрено строительство пешеходного моста через заводь, который станет символом партнерства между городами.

Финансирование осуществляется при поддержке мэрии Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики. Общий объем грантовых средств составляет 600 тысяч евро.

Напомним, два года назад в Киеве открыли новый пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров

Автор:
Ольга Опенько