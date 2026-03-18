Парковый мост в Киеве: грант Литвы поможет создать безбарьерное пространство

Восстановление многоэтажки в Запорожье. / Агентство восстановления

В Киеве в парке на улице Приречной в Оболонском районе построят новый пешеходный мост за грантовые средства Вильнюса. Проект реализуется в рамках партнерства столиц Украины и Литвы и станет символом дружбы и поддержки украинской столицы во время войны.

О новом пешеходном мосту

В столице построят новый пешеходный мост в парке по улице Приречной в Оболонском районе. Проект реализуют в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом при поддержке мэров обеих столиц – Виталия Кличко и Валдаса Бенкунскаса. Строительство финансируется за счет городского совета Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики.

В феврале Киевсовет утвердил договор партнерской помощи по строительству моста в юго-западной части парка. Новый мост будет пролегать через существующую заводь и будет возведен по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея проекта возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны.

"Литва с первых дней полномасштабного вторжения является одним из ближайших союзников Украины, оказывая помощь оружием, техникой, энергетическим оборудованием и гуманитарными проектами. Мост дружбы в Киеве - это совместная инициатива наших городов и символ поддержки столицы от Вильнюса, подчеркивающий прочность партнерства между нашими странами", - отметил Валентин.

Парковый мост станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной. В ходе разработки концепции изменений было проведено три этапа открытых общественных консультаций с жителями.

По словам Мондриевского, проект имеет также важную социальную составляющую. "Мост реализуется за грантовые средства литовской стороны. Для киевлян это прежде всего создание комфортного пространства для прогулок и отдыха. Во время войны такие места помогают восстанавливать эмоциональное равновесие и поддерживать психологическую устойчивость. Кроме того, благоустройство территории предполагает принципы безбарьерности, чтобы пространство было доступно всем".

Ольга Опенько