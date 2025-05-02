В Киеве отремонтируют пешеходный мост: объявлен тендер на проект

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на разработку проектной документации для проведения текущего ремонта пешеходного моста на Гостомельском шоссе, неподалеку от проспекта Маршала Рокоссовского.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Что известно о мосте и ремонте

Мост, возведенный в 2004 году, за годы эксплуатации получил серьезные повреждения, которые влияют на его надежность и долговечность.

В частности, зафиксировано разрушение бетонного покрытия с обнажением и коррозией арматуры на балках и опорах, а также повреждение настила и лестничных конструкций.

Как отмечают в КП "Киевавтодормост", ориентировочная продолжительность разработки проекта – до 6 месяцев. В рамках проектной документации планируется предусмотреть:

ремонт опор;

ремонт пролетных строений;

обновление мостового полотна и лестницы.

Прием тендерных предложений продлится до 9 мая 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.