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В Киеве отремонтируют пешеходный мост: объявлен тендер на проект

дороги, ремонт дорог
Пешеходный мост на Гостомельском шоссе отремонтируют. / Freepik

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на разработку проектной документации для проведения текущего ремонта пешеходного моста на Гостомельском шоссе, неподалеку от проспекта Маршала Рокоссовского.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Что известно о мосте и ремонте

Мост, возведенный в 2004 году, за годы эксплуатации получил серьезные повреждения, которые влияют на его надежность и долговечность.

В частности, зафиксировано разрушение бетонного покрытия с обнажением и коррозией арматуры на балках и опорах, а также повреждение настила и лестничных конструкций.

Как отмечают в КП "Киевавтодормост", ориентировочная продолжительность разработки проекта – до 6 месяцев. В рамках проектной документации планируется предусмотреть:

  • ремонт опор;
  • ремонт пролетных строений;
  • обновление мостового полотна и лестницы.

Прием тендерных предложений продлится до 9 мая 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры —   путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Автор:
Ольга Опенько