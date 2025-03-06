В Киеве на Подоле ремонтируют путепровод и обновляют трамвайные пути (ФОТО)

В Киеве на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, проинспектировавший ход ремонтных работ.

Он напомнил, что ремонт аварийного путепровода на Новоконстантиновской "Киевавтодор" начался в феврале. Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году и ни разу капитально не ремонтировался.

По словам Кличко, сейчас демонтируют существующий путепровод. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Также дорожники устроят новое мостовое полотно, пролетные строения и конструкции опор, перильное и барьерное ограждение, опоры освещения, дорожное покрытие на подходах и тротуары.

В планах починить подземные и наземные коммуникации и обновить путепровод с учетом принципов безбарьерности.

Как сообщил Кличко, весь комплекс работ планируется выполнить до конца года.

Что известно об объектах

Глубочицкая — это магистральная улица общегородского значения, построенная в 1950 году. Ее протяженность – 1,7 км. Протяженность трассы трамвайных путей по улице – от узла на пересечении ул. Дмитриевской и ул. Коперника к пересечению с ул. Нижний Вал – 3 500 м.

Последний ремонт этого участка с полной заменой верхнего строения путей и дорожного покрытия выполняли более 50 лет назад.

Служба путей КП "Киевпасстранс" начала здесь ремонт изношенных участков трамвайных путей. На участке в направлении Лукьяновской площади протяженностью 550 м выполнили монтаж трамвайных путей. Еще на одном участке протяженностью 250 м вырыли котлован и готовят основание для укладки колеи.

После замены путей на ул. Глубочицкой обновят дорожное покрытие проезжей части.

Напомним, в Киеве также продолжается обновление двух важных объектов транспортной инфраструктуры – путепроводов на Оболони.

А в августе в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода до поворота в Вишневое.