Кличко проинспектировал, как идет ремонт двух путепроводов на Оболони (ФОТО)

В Киеве продолжается обновление двух важных объектов транспортной инфраструктуры – путепроводов на Оболони. Их ремонтируют поэтапно, не перекрывая движения транспорта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, который проверил ход строительных работ.

По его словам, путепроводы на Оболони ввели в эксплуатацию более 40 лет назад и с этого времени капитально не ремонтировали.

Ремонт аварийного путепровода на пересечении улиц Луговой и Богатырской "Киевавтодор" начал в июле 2024 года. Уже отремонтирована одна часть. В настоящее время идет обновление противоположной — демонтировали старое мостовое полотно, балки пролетных строений, усилили опоры.

Кроме того, устраивают на объекте новое освещение, ограждения, тротуары, велодорожки. Как отметил Кличко, завершить работы должны к лету.

Также в начале февраля приступили к капремонту еще одного аварийного путепровода — через железнодорожный путь по улице Полярной.

Там будут обновлены конструкции моста, дорожное покрытие, освещение, подземный переход и велоинфраструктура (1,3 км). Комплекс работ на объекте должен быть завершен до конца 2025-го.

Как подчеркнул Кличко, ремонтируют оба объекта поэтапно, не перекрывая движения транспорта. Все работы выполняют с учетом принципов безбарьерности.

Заметим, в августе в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода до поворота в город.

Напомним,1 декабря разрешили движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Также открыли новый тоннель, соединяющий мост с жилым массивом Троещина. Большегрузному проезду пока будет запрещен.