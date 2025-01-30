Житній ринок на Подоле в Киеве: Кличко настаивает на сохранении объекта

Киевские городские власти нарабатывают проект решений относительно того, как сохранить Житній ринок, отремонтировать его и сделать так, чтобы он остался доступным пространством для киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что позиция города относительно рынка остается неизменной. Объект должен быть сохранен как архитектурная жемчужина Подола, выполняющая свою историческую функцию рынка.

"Независимо от выбранной финансово-хозяйственной модели управления Житній ринок должен остаться доступным пространством для общества — упорядоченным и в надлежащем состоянии", — подчеркнул Кличко.

По его словам, чтобы не было спекуляций, он дал поручение всем городским службам исследовать вопросы сохранения рынка и публично отчитаться перед общественностью.

Как сообщил Кличко, депутаты вместе с представителями общества работают над проектом решения относительно того, как столица сохранит рынок, отремонтирует его и сделает привлекательным.

В Киеве могут продать "Житній ринок"

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет рассматривает возможность продажи здания Житній ринок, расположенного в исторической части столицы на Подоле. Соответствующий проект решения уже зарегистрирован.

Житній ринок был построен в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма. У него нет охранного статуса, хотя объект является культовым местом для киевлян. Передача в частную собственность без статуса памятника архитектуры может привести к его сносу.

Житній ринок находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который позволил бы сделать его прибыльным для города. Однако существует риск, что новый собственник может изменить функциональное предназначение рынка, например, построив на его месте новый объект.

Рынок нуждается в немедленном капитальном ремонте, на который необходимо от 400 до 500 миллионов гривен. Однако возникает вопрос: кто и за чей счет должен его осуществлять.

Также напомним, что рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.

Поэтому в апреле прошлого года Киевский городской совет отменил проведение аукциона по аренде рынка, чтобы вместе с киевлянами выработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.