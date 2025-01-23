В Киеве могут продать Житний рынок

Киевский городской совет рассматривает возможность продажи Житнего рынка, расположенного в исторической части столицы на Подоле. Соответствующий проект решения уже зарегистрирован.

Каксообщил глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, руководство рынка за последние 15 лет довело его до убыточности.

Сейчас в период военного положения планируется продажа объекта по сниженной цене.

Житний рынок находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который позволил бы сделать его прибыльным для города. Однако существует риск, что новый собственник может изменить функциональное предназначение рынка, например, построив на его месте новый объект.

По словам депутата Киевсовета Тараса Козака, состояние рынка вызывает серьезную обеспокоенность. Объект пожароопасн, крыша угрожает обрушением, инженерные коммуникации и металлические конструкции находятся в критическом состоянии.

Козак также заявил, что Житний рынок нуждается в немедленном капитальном ремонте, на который необходимо от 400 до 500 миллионов гривен. Однако возникает вопрос: кто и за чей счет должен его осуществлять.

Рассматриваются три варианта решения:

Ремонт из городского бюджета. По мнению депутата, это маловероятно. В военное время такой затратный проект не является приоритетом, к тому же, эффективность таких работ под сомнением. Аренда или передача в управление. Этот вариант также вызывает сомнения из-за высоких рисков. Предыдущие попытки были безуспешными, а арендатор вряд ли инвестирует значительные средства в чужой объект. К тому же существует опасность, что аренда может скрывать теневой выкуп по заниженной цене. Продажа на аукционе. Наиболее перспективным вариантом Козак считает продажу объекта через систему "Прозорро.Продажи". Это обеспечит честную конкуренцию, и цена на рынок может существенно возрасти. Полученные средства город сможет направить в поддержку ВСУ и другие неотложные нужды.

По его словам, во избежание риска изменения функционального назначения рынка в договоре продаж предлагается закрепить три ключевых условия: сохранение функционала, внешнего вида и целостности имущественного комплекса.

Также предлагается установить обязательство для нового владельца завершить ремонт за три года. В случае несоблюдения условий, город сможет выкупить рынок обратно по начальной цене.

Житний рынок уже выставляли на аукцион

О том, что город принял сдать часть площадей Житнего рынка, являющегося коммунальным имуществом, в аренду частным собственникам, стало известно в июле 2021 года. Это должно было произойти при условии, что на первом этаже остается традиционный продуктовый рынок, обустроенный по современным условиям.

Также напомним, что о том, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды стало известно 19 марта. Торги должны были состояться 25 марта, начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, что было выделено для подачи заявок на аукцион.

Напомним, в апреле прошлого года Киевский городской совет отменил проведение аукциона по аренде Житнего рынка, чтобы вместе с киевлянами наработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.