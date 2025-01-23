У Києві можуть продати Житній ринок

Київська міська рада розглядає можливість продажу Житнього ринку, розташованого в історичній частині столиці на Подолі. Відповідний проєкт рішення вже зареєстрований.

Як повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості.

Зараз, у період воєнного стану, планується продаж об’єкта за зниженою ціною.

Житній ринок перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, який дозволив би зробити його прибутковим для міста. Однак існує ризик, що новий власник може змінити функціональне призначення ринку, наприклад, збудувавши на його місці новий об’єкт.

За словами депутата Київради Тараса Козака, стан ринку викликає серйозне занепокоєння. Об’єкт є пожежонебезпечним, дах загрожує обваленням, інженерні комунікації та металеві конструкції перебувають у критичному стані.

Козак також заявив, що Житній ринок потребує негайного капітального ремонту, на який необхідно від 400 до 500 мільйонів гривень. Однак постає питання: хто та за чий рахунок має його здійснювати.

Розглядаються три варіанти вирішення:

Ремонт за рахунок міського бюджету.На думку депутата, це малоймовірно. У воєнний час такий витратний проєкт не є пріоритетом, до того ж ефективність таких робіт під сумнівом. Оренда чи передача в управління.Цей варіант також викликає сумніви через високі ризики. Попередні спроби були безуспішними, а орендатор навряд чи інвестуватиме значні кошти в чужий об’єкт. До того ж, існує небезпека, що оренда може приховувати тіньовий викуп за заниженою ціною. Продаж на аукціоні.Найбільш перспективним варіантом Козак вважає продаж об’єкта через систему "Прозорро.Продажі". Це забезпечить чесну конкуренцію, і ціна ринку може суттєво зрости. Отримані кошти місто зможе спрямувати на підтримку ЗСУ та інші нагальні потреби.

За його словами, щоб уникнути ризику зміни функціонального призначення ринку, у договорі продажу пропонується закріпити три ключові умови: збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу.

Також пропонується встановити зобов’язання для нового власника завершити ремонт за три роки. У разі недотримання умов місто зможе викупити ринок назад за початковою ціною.

Житній ринок вже виставляли на аукціон

Про те, що місто ухвалило здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, в оренду приватним власникам, стало відомо у липні 2021 року. Це повинно було статися за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, облаштований за сучасними умовами.

Також нагадаємо, що про те, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди, стало відомо 19 березня. Торги мали відбутися 25 березня, початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Нагадаємо, у квітні минулого Київська міська рада скасувала проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.