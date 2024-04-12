КМДА відмінила аукціон з надання в оренду Житнього ринку

Київська міська рада відмінила проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У пресслужбі зазначають, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва дослухався до громадськості і звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня. Далі департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

"Враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження "Житнього ринку" та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. На це нам потрібен додатковий час", – повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він зазначив, що головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу.

"Адже Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків Києва. Сучасне його приміщення збудували ще в 1980 році. І сьогодні, після більше 40 років експлуатації, воно потребує капітального ремонту, щоб відповідати сучасним реаліям", - йдеться в повідомленні КМДА.

Також там зазначають, що саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості.

Про те, що місто ухвалило здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, в оренду приватним власникам, стало відомо у липні 2021 року. Це повинно було статися за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, облаштований за сучасними умовами.

Також нагадаємо, що про те, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди, стало відомо 19 березня. Торги мали відбутися 25 березня, початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.