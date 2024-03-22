З аукціону через борги продають один з найбільших заводів з виробництва одноразових шприців

Завод Umedo Group, що знаходиться у Макарові на Київщині, продають з молотка за 65,42 млн грн. Він є одним із найбільших в Україні заводів з виробництва медичних засобів.

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Про це свідчать дані у системі електронних торгів OpenMarket – СЕТАМ, передає Liga.net.

Зазначається, що аукціон буде проведено 15 квітня, стартова ціна - 65,42 млн грн.

Загальна площа підприємства становить 12 600 кв. м, земельна ділянка – 4 га. Завод розташований за 58 км від Києва по трасі Е-40.

Заявлені виробничі потужності заводу – понад 500 млн шприців на рік. На території підприємства є комплекс інженерних мереж та споруд, які забезпечують повний виробничий цикл та безперебійне функціонування заводу. Крім того, підприємство оснащене сучасним технологічним обладнанням з автоматизованим процесом виробництва, контролю якості та пакування, а виробничі лінії відповідають усім міжнародним стандартам.

Фото: Umedo Group / Facebook

Завод Umedo Group у Макарові відкрили у 2015 році. Він був найбільшим виробником одноразових шприців в Україні. 10 березня 2022 року росіяни завдали удару по заводу у Макарові. Підприємство накопичило борги через неможливість постачати продукцію за укладеними угодами.

ТОВ "Умедо Груп" подало позов до РФ, трьох громадян Росії та трьох компаній про відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Справа перебуває у Голосіївському районному суді міста Києва, підготовче засідання призначено на 22 травня 2024 року.

Кінцеві бенефіціарні власники підприємства – зять екснардепки-регіоналки Тетяни Бахтєєвої Тимур Валітов, ізраїльтянка Світлана Делі та донька екснардепа-регіонала Євгена Геллера Єлизавета (контролюють по 25% активів кожен).

Заснована компанія зареєстрованим у Києві ТОВ "Виробнича компанія Діспомед" (25%), Тимуром Валітовим (25%) і Besovino Services LTD, Кіпр (50%).