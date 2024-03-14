Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev

Ощадбанк оголосив про продаж на аукціоні торгово-розважального центру "Атмосфера" та готелю Ramada Encore Kiev в Києві, а також 11 земельних ділянок в селищі Козин Київської області та право грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко".

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Аукціон відбудеться через платформу OpenMarket - СЕТАМ. Стартова ціна лоту складає 1 798 349 544 грн, а аукціон запланований на 25 березня 2024 року.

Згідно з повідомленням, у лот входять адміністративно-готельний центр загальною площею 39 589,8 кв. м, дворівнева автостоянка площею 17 506,8 кв.м, торгово-розважальний центр з паркінгом площею 48 475,3 кв. м, насосна станція та інші об’єкти.

Загальна площа земельних ділянок у Козині становить 17,3650 га з цільовим призначенням під житлове будівництво.

За даними Ліга.net, власником ТОВ “Компанія “Нітеко” є ТОВ “ФК “Ен Джі Ай Менеджмент”, кінцевим бенефіціаром – Дмитро Буряк. За підсумками 2023 року чистий дохід компанії зріс на 69% – до 146,2 млн грн.

Як пише Оpen4business, чотиризірковий готель Ramada Encore був відкритий у червні 2012 у складі багатофункціонального комплексу (БФК) “Столичний” (раніше – “Домосфера”) на Столичному шосе, 103, у Голосіївському районі Києва. У готелі налічується 332 номера, які розміщені на 22 поверхах. Також є конференц-центр, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани, суші-бар, тощо.

Торгово-розважальний центр (ТРЦ) “Атмосфера” відкрився 12 квітня 2014 року. У ТРЦ розташовано близько 50 магазинів.

Девелопером проекту МФК “Столичний” виступає група компаній DeVision, власником якої також є Буряк. МФК включає також ТЦ “Домосфера” орендною площею 30,7 тис. кв. м, відкритий 16 травня 2009 року, і бізнес-центр класу “В+” “Європа”.