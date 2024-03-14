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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev

Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" . Фото: Міністерство юстиції

Ощадбанк оголосив про продаж на аукціоні торгово-розважального центру "Атмосфера" та готелю Ramada Encore Kiev в Києві, а також 11 земельних ділянок в селищі Козин Київської області та право грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко".

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Аукціон відбудеться через платформу OpenMarket - СЕТАМ. Стартова ціна лоту складає 1 798 349 544 грн, а аукціон запланований на 25 березня 2024 року.

Фото 2 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 3 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 4 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 5 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 6 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 7 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 8 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 9 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 10 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 11 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev
Фото 12 — Ощадбанк виставив на аукціон ТРЦ "Атмосфера" та готель Ramada Encore Kiev

Згідно з повідомленням, у лот входять адміністративно-готельний центр загальною площею 39 589,8 кв. м, дворівнева автостоянка площею 17 506,8 кв.м, торгово-розважальний центр з паркінгом площею 48 475,3 кв. м, насосна станція та інші об’єкти.

Загальна площа земельних ділянок у Козині становить 17,3650 га з цільовим призначенням під житлове будівництво.

За даними Ліга.net, власником ТОВ “Компанія “Нітеко” є ТОВ “ФК “Ен Джі Ай Менеджмент”, кінцевим бенефіціаром – Дмитро Буряк. За підсумками 2023 року чистий дохід компанії зріс на 69% – до 146,2 млн грн.

Як пише Оpen4business, чотиризірковий готель Ramada Encore був відкритий у червні 2012 у складі багатофункціонального комплексу (БФК) “Столичний” (раніше – “Домосфера”) на Столичному шосе, 103, у Голосіївському районі Києва. У готелі налічується 332 номера, які розміщені на 22 поверхах. Також є конференц-центр, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани, суші-бар, тощо.

Торгово-розважальний центр (ТРЦ) “Атмосфера” відкрився 12 квітня 2014 року. У ТРЦ розташовано близько 50 магазинів.

Девелопером проекту МФК “Столичний” виступає група компаній DeVision, власником якої також є Буряк. МФК включає також ТЦ “Домосфера” орендною площею 30,7 тис. кв. м, відкритий 16 травня 2009 року, і бізнес-центр класу “В+” “Європа”.

Автор:
Тетяна Гойденко