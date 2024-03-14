Ощадбанк выставил на аукцион ТРЦ "Атмосфера" и отель Ramada Encore Kiev

Ощадбанк объявил о продаже на аукционе торгово-развлекательного центра "Атмосфера" и гостиницы Ramada Encore Kiev в Киеве, а также 11 земельных участков в поселке Козин Киевской области и праве денежного требования к ООО "Компания "Нитеко".

Об этом сообщило Министерство юстиции.

Аукцион состоится через платформу OpenMarket – СЕТАМ. Стартовая цена лота составляет 1798349544 грн, а аукцион запланирован на 25 марта 2024 года.

Согласно сообщению, в лот входят административно-гостиничный центр общей площадью 39 589,8 кв. м, двухуровневая парковка площадью 17 506,8 кв.м, торгово-развлекательный центр с паркингом площадью 48 475,3 кв. м, насосная станция и другие объекты.

Общая площадь земельного участка в Козине составляет 17,3650 га с целевым назначением под жилищное строительство.

По данным Лига.net, владельцем ООО "Компания "Нитеко" является ООО "ФК "Эн Джи Ай Менеджмент", конечным бенефициаром - Дмитрий Буряк. По итогам 2023 года чистый доход компании вырос на 69% – до 146,2 млн. грн.

Как пишет Оpen4business, четырехзвездочный отель Ramada Encore был открыт в июне 2012 года в составе многофункционального комплекса (БФК) "Столичный" (ранее - "Домосфера") на Столичном шоссе, 103, в Голосеевском районе Киева. В отеле насчитывается 332 номера, размещенных на 22 этажах. Также есть конференц-центр, двухуровневый паркинг, фитнес-центры, рестораны, суши-бар и т.д.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Атмосфера" открылся 12 апреля 2014 года. В ТРЦ расположено около 50 магазинов.

Девелопером проекта МФК "Столичный" выступает группа компаний DeVision, владельцем которой также является Буряк. МФК включает также ТЦ Домосфера арендной площадью 30,7 тыс. кв. м, открытый 16 мая 2009 года, и бизнес-центр класса "В+" "Европа".