ФГВФЛ выставил на продажу здание Киевского института банковского дела, которым владел Проминвестбанк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу здание, входящее в настоящее время в активы ПАО "Проминвестбанк", ликвидируемое фондом. Здание киевского института банковского дела выставляется на продажу впервые, а аукцион запланирован на 2 февраля. Он будет производиться через систему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Стартовая цена лота – 87,1 млн. грн. Общая площадь здания составляет более 4 тысяч кв.м и находится в Шевченковском районе столицы, на ул. Рижский 12.

"Четырехэтажное здание коммерческого назначения расположено между станциями метро Дорогожичи и Сырец, оснащено всеми инженерными системами. В свое время в одном "крыле" здания было отделение банка, в другом – располагалось частное учебное заведение. Сегодня часть объекта передана в аренду", - говорится. в сообщении.

Фонд сообщает, что полученные от продажи деньги планируется использовать для погашения обязательств перед кредиторами банка.

Отметим, что в этом здании ранее располагался "Эко маркет", а сейчас находится супермаркет "Пчилка".

ФГВ продаст еще одно здание "Проминвестбанка"

Добавим, что 30 января в системе Prozorro.Продажи запланирован еще один аукцион по продаже здания, площадью 2 072,1 кв. м, принадлежащего ПАО "Проминвестбанк".

Здание находится в Соломенском районе Киева на проспекте Воздухофлотский, 19А/1. Недалеко находятся железнодорожный вокзал "Южный", кафе, рестораны, супермаркеты и станция метро "Вокзальная".

В настоящее время объект недвижимости сдается в аренду, а в договоре аренды предусмотрены штрафные санкции за расторжение договора или переход права собственности, при этом договор должен сохранить для нового собственника на прежних условиях.

Начальная цена лота составляет 56,3 млн. грн. Аукцион пройдет по английской модели с повышением цены. К участию в торгах допускаются как юридические, так и физические лица, за исключением граждан и компаний из РФ или недель, связанных с ней.

Напомним также, что 27 марта ФГО с десятой попытки удалось продать здание частного лицея "Глобус" в Киеве, которая находилась на балансе ФИО. Ее купил образовательный холдинг IT Step. В феврале с первой же попытки был продан актив ФИО в виде загородного комплекса в столичном пригороде Конча-Заспа.