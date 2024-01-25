ФГВФО виставив на продаж будівлю Київського інституту банківської справи, якою володів Промінвестбанк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж будівлю, яка наразі входить до активів ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідується фондом. Будівля київського інституту банківської справи виставляється на продаж вперше, а аукціон заплановано на 2 лютого. Він буде проводитися через систему Прозорро.Продажі.

Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Стартова ціна лоту – 87,1 млн грн. Зазначається, що загальна площа будівлі становить понад 4 тисячі кв.м і знаходиться у Шевченківському районі столиці, на вул. Ризька 12.

"Чотириповерхова будівля комерційного призначення розташована між станціями метро Дорогожичі та Сирець, оснащена усіма інженерними системами. Свого часу в одному "крилі" будівлі було відділення банку, в іншому – розташовувався приватний навчальний заклад. Сьогодні частина об’єкту передана в оренду", - йдеться в повідомленні.

Фонд повідомляє, що отримані від продажу гроші планується використати для погашення зобов'язань перед кредиторами банку.

Відзначимо, що в цьому будинку раніше розташовувався "Еко маркет", а зараз знаходиться супермаркет "Пчілка".

ФГВ продасть ще одну будівлю "Промінвестбанку"

Додамо, що 30 січня в системі Prozorro.Продажі заплановано ще один аукціон з продажу будівлі, площею 2 072,1 кв м, що належить ПАТ "Промінвестбанк".

Будівля знаходиться в Солом’янському районі Києва на проспекті Повітрофлотський, 19А/1. Неподалік розташовані залізничний вокзал "Південний", кафе, ресторани, супермаркети та станція метро "Вокзальна".

Наразі об’єкт нерухомості здається в оренду, а в договорі оренди передбачено штрафні санкції за розірвання договору або перехід права власності, при цьому договір має зберегти чинність для нового власника на колишніх умовах.

Початкова ціна лоту становить 56,3 млн грн. Аукціон відбудеться за англійською моделлю із поступовим підвищенням ціни. До участі у торгах допускаються як юридичні, так і фізичні особи, за винятком громадян та компаній з РФ або тиж, які пов'язані з нею.

Нагадаємо також, що 27 березня ФГВ з десятої спроби вдалося продати будівлю приватного ліцею "Глобус" у Києві, яка знаходилася на балансі ПІБ. Її купив освітній холдинг IT Step. У лютому з першої ж спроби було продано актив ПІБ у вигляді заміського комплексу в столичному передмісті Конча-Заспа.