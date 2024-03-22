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С аукциона из-за долгов продается один из крупнейших заводов по производству одноразовых шприцев
Завод Umedo Group, расположенный в Макарове в Киевской области, продают с молотка за 65,42 млн грн. Он является одним из самых крупных в Украине заводов по производству медицинских средств.
Об этом свидетельствуют данные в системе электронных торгов OpenMarket - СЕТАМ, передает Liga.net.
Отмечается, что аукцион будет проведен 15 апреля, стартовая цена – 65,42 млн грн.
Общая площадь предприятия составляет 12 600 кв. м, земельный участок – 4 га. Завод расположен в 58 км от Киева по трассе Е-40.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Заявленные производственные мощности завода – более 500 млн. шприцев в год. На территории предприятия есть комплекс инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих полный производственный цикл и бесперебойное функционирование завода. Кроме того, предприятие оснащено современным технологическим оборудованием с автоматизированным процессом производства, контроля качества и упаковки, а производственные линии отвечают всем международным стандартам.
Завод Umedo Group в Макарове был открыт в 2015 году. Он являлся крупнейшим производителем одноразовых шприцев в Украине. 10 марта 2022 года россияне нанесли удар по заводу в Макарове. Предприятие накопило долги из-за невозможности поставлять продукцию по заключенным соглашениям.
ООО "Умедо Групп" подало иск на РФ, трех граждан России и три компании о возмещении ущерба, нанесенного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Дело находится в Голосеевском районном суде города Киева, подготовительное заседание назначено на 22 мая 2024 года.
Конечные бенефициарные владельцы предприятия – зять экснардепа-регионала Татьяны Бахтеевой Тимур Валитов, израильтянка Светлана Дели и дочь экснардепа-регионала Евгения Геллера Елизавета (контролируют по 25% активов каждый).
Основана компания зарегистрированным в Киеве ООО "Производственная компания Диспомед" (25%), Тимуром Валитовым (25%) и Besovino Services LTD, Кипр (50%).