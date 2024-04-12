КГГА отменила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

Киевский городской совет отменил проведение аукциона по аренде Житнего рынка, чтобы вместе с киевлянами наработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В пресс-службе отмечают, что Департамент промышленности и развития предпринимательства прислушался к общественности и обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля. Далее департаменты совместно с общественностью разработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить оптимальную концепцию возрождения рынка.

"Учитывая резонанс среди общества Киева относительно сохранения "Житнего рынка" и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время", - сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Он отметил, что главным условием аренды Житнего рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала.

"Ведь Житний рынок на Подоле - один из старейших рынков Киева. Современное его помещение построили еще в 1980 году. И сегодня, после более 40 лет эксплуатации, он нуждается в капитальном ремонте, чтобы соответствовать современным реалиям", - говорится в сообщении КГГА.

Также отмечают, что именно видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим в ближайшее время будут работать профильные департаменты совместно с представителями общественности.

О том, что город принял решение сдать часть площадей Житнего рынка, являющегося коммунальным имуществом, в аренду частным собственникам, стало известно в июле 2021 года. Это должно было произойти при условии, что на первом этаже останется традиционный продуктовый рынок, обустроенный по современным условиям.

Также напомним, что о том, что Житний рынок был выставлен на аукцион за право аренды, стало известно 19 марта. Торги должны были состояться 25 марта, начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, из-за небольшого отрезка времени, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.