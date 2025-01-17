Во Львове строят первый коммунальный рынок (ФОТО)

Во Львове завершают строительство помещения для первого современного коммунального рынка, который возводят за счет частного инвестора.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове на пересечении улиц Садовой и Петлюры строят первый коммунальный рынок "Любинское сияние". Его возводят на средства инвестора — компании "Глобус". В то же время на старой локации, откуда торговцы переедут, обустроят качественное общественное пространство также за средства инвестора.

"Вот такой должна быть торговля в европейском городе. Думаю, новое помещение на 750 кв. м для переноса рынка "Любинское сияние" станет примером не только для Львова, но и для целой Украины", — отметил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач во время инспекции хода работ.

По его словам, в настоящее время работы уже на завершающей стадии. Строители приступили к монтажу окон, на это нужно несколько недель. Параллельно с этим будут продолжаться фасадные и отделочные работы в административной части внутри. После этого подведут коммуникации и обустроят пол.

Как отмечают во Львовском городском совете, в департаменте архитектуры и пространственного развития города решают, как будут выглядеть торговые точки внутри рынка. Они должны быть в одном стиле – современными и качественными.

Ранее сообщалось, что польский подрядчик продолжит работы на мусороперерабатывающем заводе во Львове, однако сроки завершения строительства задержат минимум на 4 месяца .