Во Львове построят "инновационный" крематорий: чем он будет отличаться от других

Строительство крематория во Львове инициировали в мае 2021-го после петиции активистов из-за нехватки мест на львовских кладбищах. Мэрия обещала возвести колумбарий еще в 2022 году.

Во Львове заложили капсулу на месте строительства первого в городе крематория, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Петиция о строительстве колумбария была инициирована петицией активистов в мае 2021-го, горожане объясняли просьбу дефицитом мест на львовских кладбищах. Обращение набрало необходимое количество голосов и 9 июля 2021 было поддержано депутатами городского совета.

По словам мэра, крематорий станет частью Голосковского кладбища. Планируется, что его откроют до конца года. Общую стоимость строительства всего комплекса вместе с оборудованием оценивают в 200 миллионов гривен.

"Почти у каждого европейского города есть возможность кремации. Как правило, от 60% жителей стран ЕС завещают, чтобы их кремировали. В Чехии это 90%, в Японии это тоже более 90%. Когда кто-то умирает во Львове и завещает, чтобы его кремировали, ближайший крематорий есть в Киеве. Это создает много неудобств родственникам", — пояснил мэр.

Еще в декабре 2021 исполком Львовского горсовета утвердил градостроительные условия и ограничения на строительство крематория ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг" на Голосковском кладбище.

Согласно этим условиям, крематорий будет построен на участке площадью 2 га, его высота не должна превышать 10 метров. Градостроительными условиями также определена технологическая оснастка крематория. Как подчеркнули депутаты на представлении проекта, "это будет инновационная технология, прагматичная с точки зрения реализации".

Как отмечено в документах, это должно быть одноэтажное здание, которое будет строиться по проекту мариупольских архитекторов, победивших 2 октября на Всеукраинском архитектурном конкурсе от Львовского городского совета.

Сегодня в Украине действуют только три крематория: в Киеве, Харькове и Одессе. Там работают печи старого образца.

Крематорий во Львове: как это будет выглядеть

Конкурс на архитектурный проект еще три года назад выиграла работавшая в Берлине команда архитекторов из Мариуполя — Павел Заботин, Любовь и Виктор Копейкины, Елена Кобец. Авторы описывают, что в своем проекте они акцентируют внимание на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен, что испытывают близкие покойного в момент прощания.

Авторы проекта акцентируют внимание на последнем пути человека. Фото: горсовет Львова

Проект крематория лаконичный – это квадрат 40 на 40 метров. Центральный элемент - водяной бассейн - символизирует реку жизни и вечность, и мост над ним - переход между двумя мирами.

От крематория дорожка ведет через символический лес в белоснежный зал прощания. Черные объемы крематория и площади колумбария подчеркивают контраст между жизнью и смертью.

"Чрезвычайно сдержанный, минималистичный и глубокий образ. Здание работает просторно и идеально вписано в контекст. Кроме того, это было наиболее рациональное решение в аспекте стоимости и простоты реализации среди всех предложенных. Профессиональная работа от украинских архитекторов, работающих в лучших архитектурных офисах Европы", — объяснил член жюри и начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского горсовета Антон Коломейцев.

Центральным элементом здания станет водяной бассейн, символизирующий реку жизни и вечность, мост над ним будет обозначать переход между двумя мирами. Фото: горсовет Львова

Строительные работы крематория должны были стартовать в 2022 году. Однако многие львовяне выступили против строительства крематория, ссылаясь на то, что большинство жителей города являются христианами, не практикующими сожжение тел.

В то же время, результаты соцопроса показали, что половина жителей Львова не против крематория. По словам Садового, все епископы Львова поддержали строительство.