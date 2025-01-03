У Львові збудують "інноваційний" крематорій: чим він відрізнятиметься від інших

Будівництво крематорію у Львові ініціювали у травні 2021-го після петиції активістів через брак місць на львівських цвинтарях. Мерія обіцяла звести колумбарій ще в 2022 році.

У Львові заклали капсулу на місці будівництві першого в місті крематорію, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Петиція про будівництво колумбарію було ініційовано петицією активістів у травні 2021-го, містяни пояснювали необхідність будівлі дефіцитом місць на львівських цвинтарях. Звернення набрало необхідну кількість голосів і 9 липня 2021 року було підтримане депутатами міської ради.

За словами мера, крематорій стане частиною Голосківського кладовища. Заплановано, що його відкриють до кінця року. Загальну вартість спорудження всього комплексу разом з обладнанням оцінюють у 200 мільйонів гривень.

"Майже кожне європейське місто має можливість кремації. Як правило від 60% мешканців країн ЄС заповідають, щоб їх кремували. В Чехії це 90%, в Японії це також понад 90%. Коли хтось вмирає у Львові і заповідає, щоб його кремували, то найближчий крематорій є у Києві. Це створює багато незручностей для родичів", — пояснив мер.

Ще в грудні 2021-го виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво крематорію ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» на Голосківському кладовищі.

Згідно з цими умовами, крематорій збудують на ділянці площею 2 га, його висота не має перевищувати 10 метрів. Містобудівними умовами також визначено технологічне оснащення крематорію. Як наголосили депутати на представленні проєкту, "це буде інноваційна технологія, прагматична з точки зору реалізації".

Як зазначено в документах, це має бути одноповерхова будівля, яку будуватимуть за проєктом маріупольських архітекторів, які 2 жовтня перемогли на Всеукраїнському архітектурному конкурсі від Львівської міської ради.

Сьогодні в Україні діють лише три крематорії: у Києві, Харкові та Одесі. Там працюють печі старого зразка. У Львові ж обіцяють встановити сучасні печі.

Крематорій у Львові: як це виглядатиме

Конкурс на архітектурний проєкт ще три роки тому виграла команда архітекторів із Маріуполя, які працювали у Берліні, — Павло Заботін, Любов та Віктор Копєйкіни, Олена Кобец. Автори описують, що у своєму проєкті вони акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений, що відчувають близькі покійного в момент прощання.

Автори проєкту акцентують увагу на останньому шляху людини. Фото: міськрада Львова

Проєкт крематорію лаконічний - це квадрат 40 на 40 метрів. Центральним елементом є водяний басейн, що символізує ріку життя і вічність, та міст над ним, як метафора переходу між двома світами. Від крематорію доріжка веде через символічний ліс до білосніжної зали прощання. Чорні об’єми крематорію та площі колумбарію підкреслюють контраст між життям і смертю.

"Надзвичайно стриманий, мінімалістичний і глибокий образ. Будівля працює просторово і ідеально вписана в контекст. Окрім того, це було чи не найбільш раціональне вирішення в аспекті вартості та простоти реалізації серед всіх запропонованих. Професійна робота від українських архітекторів, що працюють у найкращих архітектурних офісах Європи", — пояснив член журі, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міськради Антон Коломєйцев.

Центральним елементом будівлі стане водяний басейн, що символізує ріку життя і вічність, міст над ним позначатиме перехід між двома світами.Фото: міськрада Львова

Будівельні роботи крематорію мали стартувати у 2022 році. Проте чимало львів’ян виступили проти будівництва крематорію, посилаючись на те, що більшість жителів міста є християнами, які не практикують спалення тіл.

Водночас результати соцопитування показали, що половина мешканців Львова не проти крематорію. За словами Садового, усі єпископи Львова підтримали будівництво.