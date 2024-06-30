Проєкт першої черги Національного військового меморіального кладовища пройшов державну експертизу

Державне підприємство "Укрдержбудекспертиза" надало позитивний висновок щодо проєктної документації на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища.

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Про це повідомляє Мінветеранів.

Експертиза підтвердила відповідність проєкту державним будівельним нормам, стандартам та правилам, включаючи вимоги щодо екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Зазначається, що проєкт першої черги передбачає масштабне будівництво, включаючи сектори поховань, колумбарні стіни, монументи, меморіал, адміністративні будівлі, будинок трауру, господарські будівлі та пункт охорони.

Також заплановане будівництво ангарів, артезіанських свердловин, трансформаторних підстанцій, котельні, зупинок громадського транспорту, насосної станції, локальних очисних споруд, огорож, резервуарів та під'їзної дороги.

Важливими елементами першої черги будуть зона рекреації, центральна площа, відкриті автостоянки, майданчики для збору твердих побутових відходів, підземні модульні системи збору сміття, інженерні мережі та проїзди.

Другим етапом, згідно з повідомленням, стане оголошення тендеру та відбір підрядника для будівництва, а також отримання дозволу на виконання будівельних робіт. В проєкті також розроблена технічна складова щодо будівництва споруд і будівель.

"НВМК – це не питання "хочу" чи "не хочу", "земля впаде в ціні" або "ліс садив своїми руками". Наразі перед нами глобальні речі - збереження нації. І Захисники та Захисниці, які невдовзі з почестями знайдуть саме тут своє "останнє місце дислокації", віддали свої життя задля збереження нашого життя, нашої землі, лісу, спільного дому", - прокоментував в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Спершу Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада.

Потім був варіант щодо Лисої Гори, але із цим не погодилися екоактивісти, оскільки це пам'ятка архітектури, місцевість належить до природно-заповідного фонду, а тому будувати там заборонено. Також у якості пропозиції висувалися Співоче Поле, ділянки у Берковцях і на Виставковому центрі, але й вони не підійшли.

Згодом зʼявилася пропозиція побудувати меморіал поблизу Биківні в Києві. Для цього варіанту Київська міська рада встигла відвести землю й фактично розпочала процедуру створення меморіалу, а Верховна Рада в травні 2023 року підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення кладовища в Києві.

У серпні уряд прийняв постанову, яка передбачає будівництво НВМК на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Раніше Порхун розповідав, що будівництво планували розпочати наприкінці листопада 2023 року. Для цього у бюджеті передбачено 65 млн гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com