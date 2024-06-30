Проект первой очереди Национального военного мемориального кладбища прошел государственную экспертизу

Государственное предприятие "Укргосстройэкспертиза" предоставило положительный вывод о проектной документации на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища.

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Об этом сообщает Минветеранов.

Экспертиза подтвердила соответствие проекта государственным строительным нормам, стандартам и правилам, включая требования по экологичности, прочности, надежности, долговечности и инклюзии.

Проект первой очереди предусматривает масштабное строительство, включая сектора захоронений, колумбарные стены, монументы, мемориал, административные здания, дом траура, хозяйственные здания и пункт охраны.

Также запланировано строительство ангаров, артезианских скважин, трансформаторных подстанций, котельной, остановок общественного транспорта, насосной станции, локальных очистных сооружений, заборов, резервуаров и подъездной дороги.

Важными элементами первой очереди будут являться зона рекреации, центральная площадь, открытые автостоянки, площадки для сбора твердых бытовых отходов, подземные модульные системы сбора мусора, инженерные сети и проезды.

Вторым этапом, согласно сообщению, станет объявление тендера и отбор подрядчика для строительства, а также получение разрешения на выполнение строительных работ. В проекте также разработана техническая составляющая строительства сооружений и зданий.

"НВМК – это не вопрос "хочу" или "не хочу", "земля упадет в цене" или "лес садил своими руками". Сейчас перед нами глобальные вещи - сохранение нации. И Защитники и Защитницы, которые вскоре с почестями найдут именно здесь свое "последнее место дислокации", отдали свою жизнь ради сохранения нашей жизни, нашей земли, леса, общего дома", - прокомментировал и.о. Министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Сначала Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община.

Затем последовал вариант по Лысой Горе, но с этим не согласились экоактивисты, поскольку это памятник архитектуры, местность относится к природно-заповедному фонду, а потому строить там запрещено. Также в качестве предложения выдвигались Певческое поле, участки в Берковцах и на Выставочном центре, но и они не подошли.

Впоследствии появилось предложение построить мемориал у Быковни в Киеве. Для этого варианта Киевский городской совет успел отвести землю и фактически приступил к процедуре создания мемориала, а Верховная Рада в мае 2023 года. поддержала законопроект №9240 по размещению кладбища в Киеве.

В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство НВМК на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области.

Ранее Порхун рассказывал, что строительство планировали начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн. гривен.

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