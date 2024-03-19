Кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище: разъяснение от власти

В Министерстве по делам ветеранов дали разъяснения относительно того, кто из военнослужащих и ветеранов имеет право быть похороненным на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК).

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Об этом идет речь на сайте Минветеранов.

Отмечается, что перечень тех, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище, определен частью первой статьи 15-1 Закона Украины "О погребении и похоронном деле".

Кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

Как сообщают в ведомстве, на НВМК будут иметь право быть похороненными военнослужащие:

защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги

принимавшие участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности

Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда".

Также ветераны войны:

участники боевых действий: АТО, ООС, полномасштабное вторжение России

лица с инвалидностью в результате войны: АТО, ООС, полномасштабное вторжение России.

Кроме того, там могут перезахоронять Героев Украины похороненных на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, закон устанавливает норму, которая по решению и в порядке установленном Кабинетом Министров Украины на НВМК, может осуществляться перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX век. в колумбарной нише на других кладбищах могут быть перезахоронены в колумбарии на Национальном военном мемориальном кладбище в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины", - добавили в Минветеранов.

На строительство НВМК из бюджета выделили 515 млн грн

23 февраля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК). На него выделяют 515 млн гривен.

Строительство НВМК определено среди приоритетов Плана действий Правительства на 2024 год. На сегодняшний день государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище" начаты проектные работы для дальнейшего строительства Мемориала.

8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон, необходимый для строительства и эксплуатации НВМК в поселке Гатное Киевской области. Строительство будет осуществляться в несколько очередей.

В первой построят сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание с павшими Защитниками и Защитницами, и необходимые сооружения для организации захоронений.

Сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.