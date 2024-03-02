В Украине удалось идентифицировать более 2800 тел погибших военных

Семьи военнослужащих жалуются на длительный срок идентификации неопознанных тел защитников. В настоящее время идентифицировано 2800 тел и фрагментов украинских военных, продолжается поиск их родных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что получает многочисленные обращения членов семей военнослужащих с жалобами на длительный срок идентификации неопознанных тел защитников.

"По этой проблеме я еще в 2022 году обращался в Минздрав и высказал предложения, касающиеся увеличения количества бюро, медицинского персонала, рефрижераторов и другого оборудования. Эту же тему обсуждали в начале 2024 года в Координационном штабе", - отметил Лубинец.

Он сообщил, что сейчас, по данным Министерства здравоохранения, более 2800 тел и фрагментов погибших военных удалось идентифицировать.

"Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для погребения. Также, по словам представителей государственных органов, родные не могут найти тел защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне. Однако процесс репатриации тел происходит", - подчеркнул омбудсмен, добавив, что Украина максимально заинтересована в том, чтобы вернуть тела погибших воинов.

Напомним, 16 февраля удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 58 павших украинских защитников.

Сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяча украинских воинов.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.

Украина использует мобильные ДНК-комплексы для идентификации погибших

Украина впервые начала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших. Они способны обрабатывать ДНК-образцы за полтора часа. Такие лаборатории позволяют сократить время, затраченное на идентификацию погибших во время войны, с нескольких лет до более часа.

Также в Украине разрабатывается порядок отбора ДНК-материала у военнослужащих.

ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации погибших.