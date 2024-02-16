В Украину вернули тела 58 погибших защитников

Сегодня, 16 февраля, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 58 погибших украинских защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там отмечают, что состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 58 защитников Украины.

"Павших защитников Украины удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство обеспечит перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.

Напомним, 26 января удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину 77 тел погибших украинских воинов.